Durants grandiozā maiņas darījumā nokļūst Fīniksas 'Suns'

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) zvaigzne Kevins Durants no Bruklinas "Nets" aizmainīts uz Fīniksas "Suns", ziņo ESPN apskatnieks Eidriens Vodžnarovskis.

"Nets" par 34 gadus vecā Duranta aizmainīšanu uz "Suns" saņēmusi Mikalu Bridžesu, Kemu Džonsonu un Džeju Krauderu, kā arī četras pirmās kārtas izvēles nākamajos NBA draftos un iespēju samainīties izvēlēm 2028. gada draftā. Bruklina šķīrusies arī no uzbrucēja Tidžeja Vorena.

The Suns are sending Mikal Bridges, Cam Johnson, Jae Crowder, four first-round picks, a 2028 pick swap for Durant and TJ Warren, sources tell ESPN. Durant wanted move and new owner Mat Ishbia pushed to get deal done tonight. https://t.co/fqFUMIDllo