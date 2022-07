Durenta maiņas pieprasījums: 'Nets' nesteidzas un vēlas saņemt daudz

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) zvaigznes Kevina Durenta maiņas pieprasījums tomēr netiks atrisināts ātri, jo Bruklinas "Nets" par basketbolistu vēlas saņemt diezgan gan daudz, raksta Ziemeļamerikas mediji.

"Nets" komandai šī starpsezona izvērtusies diezgan sarežģīta. Vispirms bija neskaidrības ar saspēles vadītāja Kairija Ērvinga līgumu, tomēr viņš izmantoja savā līgumā iekļauto spēlētāja iespēju un neatteicās no 36 miljonu lielas algas. Pēc tam maiņas darījumu pieprasīja Durents, un izskanēja, ka viņš vēlas nonākt Fīniksas "Suns" un Maiami "Heat" vienībās.

Tomēr "Nets" komandas vadībai nav jāsteidzas ar maiņas darījuma veikšanu, jo Durentam vēl spēkā četru gadu līgums, un nākamajā sezonā viņa alga būs 44,1 miljons ASV dolāru. Bruklinas komanda par Durentu vēlas saņemt vairākas drafta izvēles un NBA Zvaigžņu spēles līmeņa basketbolistu.

Kā vēsta ESPN, tad daudzas komandas nav ieinteresētas upurēt savu ilgtermiņa nākotni, lai iegūtu Durentu, tāpēc šobrīd sarunas par maiņas darījumu nedaudz pieklusušas. Potenciālo darījumu ar "Suns" sarežģī arī NBA kolektīvā līguma noteikumi. Netiek izslēgta iespēja, ka Durents sezonu sāks "Nets" rindās, un maiņas darījums tiks veikts jau sezonas laikā.

Tāpat izskanēja informācija, ka "Nets" mēģinās atbrīvoties arī no Ērvinga, ņemot vērā pietiekami saspēlētās attiecības ar viņu. Saspēles vadītājs vēlētos nonākt Losandželosas "Lakers", tomēr darījums ar šo klubu esot diezgan sarežģīts, un "Nets" no šī darījuma nevarētu iegūt to, ko gribētu. Tāpat Bruklinas kluba prioritāte vispirms esot Durenta aizmainīšana.

Durents aizvadītajā sezonā 55 mačos vidēji guva 29,9 punktus, izcīnīja 7,4 atlēkušās bumbas un izdarīja 6,4 rezultatīvas piespēles. Ja Durants nonāks citā komandā, tad spēlētājs pēc tik rezultatīvas sezonas nebūs bijis aizmainīts kopš 1982. gada, kad Mozuss Melouns no Hjūstonas "Rockets" pārcēlās uz Filadelfijas "76ers".

Ērvings aizvadītajā sezonā piedalījās vien 29 spēlēs, kurās vidēji atzīmējās ar 27,4 punktiem un 5,8 rezultatīvām piespēlēm. Saspēles vadītājs atteicās vakcinēties pret Covid-19 un pirmo spēli sezonā aizvadīja tikai janvārī, turklāt ierobežojumu dēļ pirmos mēnešus piedalījās tikai izbraukuma mačos.