Džeimss izceļas ar unikālu sasniegumu – basketbolists atzīts par miljardieri

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) superzvaigzne Lebrons Džeimss kļuvis par pirmo basketbolistu, kurš savas profesionālās karjeras laikā atzīts par miljardieri, balstoties uz medija "Forbes" informāciju ziņo raidorganizācija ESPN.

Četrkārtējais NBA čempions laika posmā no 2021. gada maija līdz 2022. gada maijam kopā nopelnīja 121,2 miljonus ASV dolāru. Šajā summā iekļauta gan viņa alga Losandželosas "Lakers" komandā, gan ienākumi ārpus basketbola. Džeimss šajā laika nogrieznī sporta pasaulē piekāpās tikai futbolistam Lionelam Mesi, kurš nopelnīja 130 miljonus dolāru.

Savas 19 sezonu ilgās karjeras laikā Džeimss sevis pārstāvētajos basketbola klubos nopelnījis vairāk nekā 385 miljonus dolāru.

Medijs "Forbes" veicis aplēses par to, kur Džeimss nopelnījis atlikušo naudas summu. Džeimss pagājušogad spēlēja vienu no galvenajām lomām filmā "Space Jam: A New Legacy", kā arī vēlāk pārdeva savu producēšanas uzņēmumu "SpringHill". Kompānija tika novērtēta kā 725 miljonus dolāru vērta.

Džeimss savulaik arī nopelnīja, pārdodot uzņēmumu "Beats by Dre" pasaulslavenajai tehnoloģiju kompānijai "Apple". Tāpat viņam pieder nekustamais īpašums, kā arī kapitāla daļas ēdināšanas ķēdē "Blaze Pizza", fitnesa uzņēmumā "Beachbody" un SIA "Fenway Sports Group", kas pārvalda sporta klubus "Liverpool" un Bostonas "Red Sox".

Līdz šim vienīgais basketbolists-miljardieris bija Maikls Džordans, taču viņš šo robežu pārsniedza pēc sportista karjeras beigām.