Džeimss un Adetokunbo vadībā NBA Visu zvaigžņu līdzjutēju balsojumā

Losandželosas "Lakers" spēlētājs Lebrons Džeimss un Milvoki "Bucks" pārstāvis Jannis Adetokunbo atrodas Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) 2023.gada Visu zvaigžņu spēles līdzjutēju balsojuma vadībā arī pēc ceturtdien paziņotajiem starprezultātiem, bet Kristapam Porziņģim nav izdevies iekļūt starp desmit populārākajiem Austrumu konferences garajiem spēlētājiem.

Džeimss ar 6 506 682 balsīm ir pirmais Rietumu konferencē garo spēlētāju vērtējumā, bet Adetokunbo uz pirmo vietu ar 5 970 196 balsīm pakāpies Austrumu konferencē.

Džeimss apsteidz Denveras "Nuggets" spēlētāju Nikolu Jokiču, kurš sakrājis 4 718 218 balsis, bet trešais ar 3 838 171 balsi ir Džeimsa komandasbiedrs Entonijs Deiviss. Ceturtā vietā esošais Ņūorleānas "Pelicans" spēlētājs Zaions Viljamsons sakrājis 3 760 732 balsis.

Uz desmito vietu ar 686 291 balsi pakāpies lietuvietis Domants Sabonis.

Adetokunbo, kurš aizvadītajā nedēļā apsteidza Bruklinas "Nets" pārstāvi Kevinu Durentu, ir sakrājis 5 970 196 balsis. Durentam ir 5 838 182 balsis, bet trešajā vietā esošais Džeisons Teitams no Bostonas "Celtics" iekrājis 4 521 414 balsis. Ar vairāk nekā triju miljonu balsu pārsvaru pār piektās vietas īpašnieku Džimiju Batleru no Maiami "Heat" ceturtais ir Džoels Embīds no Filadelfijas "76ers", kuram ir 4 318 035 balsis. Porziņģa komandas biedrs Vašingtonas "Wizards" vienībā Kails Kuzma ar 510 426 balsīm ir septītais.

Aizsargu vērtējumā Rietumos labākais ar 5 151 822 balsīm ir līgas čempions Stefens Karijs no Goldensteitas "Warriors". Viņš apsteidz Dāvja Bertāna komandasbiedru Dalasas "Mavericks" vienībā Luku Dončiču, kurš sakrājis 4 905 655 balsis, un Dža Morantu no Memfisas "Grizzlies" ar 1 921 276 balsīm.

Austrumu konferencē aizsargu vērtējumā vadībā ar 3 968 041 balsi ir Durenta komandas biedrs Kairijs Ērvings, kuram ar 3 851 233 balsīm seko Donovans Mičels no Klīvlendas "Cavaliers" un ar 2 097 700 balsīm - Bostonas "Celtics" spēlētājs Džeilens Brauns, bet ceturtais ar 1 991 721 balsi ir Filadelfijas "76ers" vienības zvaigzne Džeimss Hārdens.

Balsojums par Rietumu un Austrumu konferenču starta pieciniekiem noslēgsies 21.janvāra pusnaktī pēc Austrumkrasta laika jeb 22.janvārī plkst.7 pēc Latvijas laika.

Balsošanas laikā līdzjutēji vienu reizi dienā var balsot ar NBA lietotnes palīdzību, kā arī līgas mājaslapā "NBA.com". Sešas dienas - 25.decembrī, 1., 6., 13., 16. un 20.janvārī - balsīm ir trīskārša vērtība.

Tāpat kā līdzjutēji, starta piecinieku izvēlē piedalīsies NBA spēlētāji un mediji. Sesto sezonu pēc kārtas līdzjutēju balsojumam ir 50% nozīme, kamēr pa 25% dod spēlētāji un masu mediji.

Starta piecinieki tiks paziņoti 26.janvārī, bet nedēļu vēlāk būs iespēja iepazīties arī ar NBA Visu zvaigžņu spēles rezervistiem, kurus izvēlēsies treneri.

NBA vēsturē 72. Visu zvaigžņu spēle norisināsies 19.februārī Soltleiksitijā.

Iepriekšējā sezonā Latvijas basketbolisti Zvaigžņu spēlē un tās programmā iekļautajos konkursos nepiedalījās, bet aizpērn Čikāgā tālmetienu konkursā latvietis Dāvis Bertāns izcīnīja trešo vietu.

Pirms piecām sezonām starp rezervistiem Visu zvaigžņu spēlei tika izraudzīts Kristaps Porziņģis, taču ceļgala krustenisko saišu plīsums pārvilka strīpu viņa cerībām debitēt šajā pasākumā. Porziņģis pirms sešiem gadiem uzvarēja programmā iekļautajā meistarības konkursā, tāpat viņš divreiz spēlēja NBA Uzlecošo zvaigžņu mačā. Savā debijas sezonā jauno zvaigžņu spēlē piedalījās arī Rodions Kurucs.

Aizvadītajā gadā Klīvlendā notikušajā Visu zvaigžņu spēlē uzvaru svinēja Lebrona Džeimsa komanda, kas ar rezultātu 163:160 pārspēja Kevina Durenta vienību.