Džeimss un Deiviss dominē pret 'Trail Blazers'; 'Bucks' izvirzās vadībā pret 'Magic'

Lebrons Džeimss sestdien Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) izslēgšanas spēļu pirmajā kārtā finišēja ar 38 gūtajiem punktiem, Losandželosas "Lakers" pārspējot Portlendas "Trail Blazers", bet pamatturnīra labākā komanda Milvoki "Bucks" izvirzījās vadībā sērijā pret Orlando "Magic".

Portlendas "Trail Blazers" nespēja pretoties Losandželosas "Lakers" zvaigžņu pārim uz piekāpās ar 108:116 (29:25, 28:28, 29:40, 22:23).

Džeimsam tika arī 12 atlēkušās bumbas un astoņas rezultatīvas piespēles, kamēr Entonijs Deiviss 23 no saviem 29 punktiem guva otrajā puslaikā, "Lakers" NBA karantīnas "burbulī" Orlando sērijā izvirzoties vadībā ar 2-1. Deivisam arī 11 atlēkušās bumbas un astoņas rezultatīvas piespēles.

Kenteviuss Koldvels-Poups izcēlās ar 13 punktiem, Alekss Karuso "Lakers" labā pievienoja desmit punktus un septiņas piespēles, bet Dvaits Hovards - piecus punktus un desmit atlēkušās bumbas.

Ceturtā sērijas spēle paredzēta pirmdien.

Džeimss sestdien sacīja, ka viņam uzbrukumā izslēgšanas spēlēs ir ērtāk dalīt slodzi ar Deivisu.

"Mēs cenšamies aizstāt viens otru," sacīja Džeimss. "Būs reizes, kad viņam tas sanāks labāk, tāpēc tad es mēģinu darīt citas lietas, piemēram, saglabāt uzbrukuma tempu."

"Šovakar mums abiem bija iespējas. Mēs vienkārši centāmies tās maksimāli izmantot," piebilda Džeimss. "Nav ego. Mēs abi vēlamies gūt panākumus."

Džeimss apsteidza bijušo Sanantonio "Spurs" spēlētāju Timu Dankanu cīņā par otro vietu visvairāk izcīnītās izslēgšanas spēļu uzvarās (158).

"Viņš dzīvoja izslēgšanas spēļu sezonā," Džeimss sacīja par Dankanu. "Tā bija viņa adrese. Manu saistība ar "Lielo Fundamentālo" nozīmē daudz."

Portlendas spēlētājs Damjans Lilards, spēlējot ar izmežģītu pirkstu, guva 34 punktus un septiņas rezultatīvas piespēles.

Kristians Džeimss Makkolums finišēja ar 28 punktiem un astoņām atlēkušajām bumbām "Trail Blazers" labā, kamēr 36 gadus vecais Karmelo Entonijs spēlēja visu ceturto ceturtdaļu un maču pabeidza ar 20 punktiem un piecām personiskajām piezīmēm.

Lakers no spēles meta ar 50 procentu precizitāti un realizēja desmit no 30 "trejačiem". Losandželosas vienība guva 28 no 43 soda metieniem, kamēr "Trail Blazers" realizēja 18 no 19.

"Tas notika ceturtajā ceturtdaļā. Viņi iemeta savus metienus no perimetra, un mēs pārāk bieži ļāvām viņiem to darīt no brīvām pozīcijām," sacīja Portlendas kluba treneris Terijs Stots. "Es ienīstu, ka tas bija tik vienkārši, bet tas tā bija."

Milvoki "Bucks" jau sāk vairāk izskatīties pēc komandas ar labāko NBA bilanci pamatturnīrā, trešajā sērijas spēlē ar 121:107 (31:23, 39:20, 29:34, 22:30) pieveicot "Magic", izvirzoties vadībā izslēgšanas spēļu sērijā ar 2-1.

Jannis Adetokunbo, gatavojoties savai otrajai pēc kārtas NBA vērtīgākā spēlētāja balvai, guva 35 punktus un izcīnīja 11 atlēkušās bumbas, pirmoreiz sērijā izvirzoties vadībā.

Adetokunbo bija efektivitātes paraugs 30 minūtēs laukumā, no spēles realizējot 12 no 14 metieniem, ieskaitot divus no trim aiz trīspunktu līnijas.

"Tas bija daudz vieglāk, jo mēs spēlējām aizsardzībā," sacīja Adetokunbo. "Kad mēs spēlējam aizsardzībā, mēs spējam darboties ātrajā uzbrukumā, un tas padara spēli vieglu."

Kriss Midltons pievienoja 17 punktus Milvoki klubam pēc tam, kad otrajā sērijas spēlē spēja iemest tikai divus, un Brūks Lopess sakrāja 16 punktus.

"Bucks" jau bija priekšā ar 53:34, kad Mārvins Viljamss no "Bucks" un Orlando spēlētājs Džeimss Eniss pēc saķeršanās, kas sākās zem groza, tika izraidīti no spēles otrajā ceturtdaļā.

Šāds pavērsiens, iespējams, dārgāk maksāja jau tā savainojumu nomocītajai "Magic", un "Bucks" noslēdza puslaiku ar 25:9 izrāvienu.

Citā Austrumu konferences izslēgšanas spēlē Maiami "Heat" nonāca tikai uzvaras attālumā no iekļūšanas nākamajā kārtā, pieveicot Indiānas "Pacers" ar 124:115 (34:27, 40:29, 20:34, 30:25).

Džimijs Batlers "Heat" labā guva 27 punktus, Gorans Dragičs spēli pabeidza ar 24, ieskaitot piecus grozus no trīspunktu metienu līnijas, bet Bamam Adebajo tika 22 punkti un 11 atlēkušās bumbas, kamēr Maiami vienība izvirzījās vadībā sērijā ar 3-0.

Maiami basketbolisti sestdien piespieda pretiniekus vairākkārt kļūdīties, neļaujot "Pacers" izlīdzināt rezultātu.

"Heat" pirmajā puslaikā bija vadībā ar 20, trešajā ceturksnī - ar 18 punktiem, pārējā laikā ļaujot "Pacers" samazināt atstarpi.

Tomēr, kad "Pacers" pietuvojās līdz viena gūtā groza tiesai četras minūtes pirms mača beigām, "Heat" noslēdza maču ar 13:6 izrāvienu.

Malkolms Brogdons finišēja ar 34 punktiem un 14 rezultatīvām piespēlēm "Pacers" labā, kamēr lietuvietis Domants Sabonis joprojām nevarēja spēlēt.

Oklahomasitijas "Thunder" pagarinājumā pieveica Hjūstonas "Rockets" ar 119:107 (23:29, 34:34, 21:19, 26:22, 15:3), pagarinājumu sākot ar 12:0 izrāvienu. Tomēr vadībā par spīti savainojuma dēļ nespēlējošā Rasela Vestbruka sēdēšanai laukuma malā ar 2-1 ir "Rockets".

Arī šoreiz lielisks bija "raķešu" līderis Džeimss Hārdens, kurš bez 38 punktiem sakrāja arī astoņas rezultatīvas piespēles un septiņas atlēkušās bumbas. 22 punkti Džefam Grīnam, 18 - Erikam Gordonam un "double-double" - 15 punkti un desmit atlēkušās bumbas - sakrāja Danuels Hauss juniors.

Tomēr pretinieku rindās četri spēlētāji guva vismaz 20 punktus. 29 punkti Denisam Šrēderam, 26 - Krisam Polam, 23 - Šejam Džilžesam-Aleksandram un 20 - Danilo Galinari, kamēr labi zem groziem atlēkušo bumbu izcīnīšanā pastrādāja Stīvens Adamss (13 bumbas) un Luguencs Dorts (astoņas bumbas).

NBA vienības pirms izslēgšanas spēlēm aizvadīja astoņus mačus, lai noskaidrotu galīgo vietu sadalījumu pirms izslēgšanas spēļu sākuma.