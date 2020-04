Džordans par savu dokumentālo filmu: pēc noskatīšanās cilvēki domās, ka esmu briesmīgs

Kad cilvēki noskatīsies dokumentālo filmu "Pēdējā deja" ("The Last Dance"), viņi noteikti domās, ka Maikls Džordans ir briesmīga personība, pirms pirmizrādes "The Athletic" pauda pati basketbola leģenda.

Sākot ar 20. aprīli, piecas pirmdienas pēc kārtas straumēšanas platformā "Netflix" būs vērojamas pa divām režisora Džeisona Hehira dokumentālās filmas sērijām, kurās tiks stāstīts par Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) vienības Čikāgas "Bulls" sesto čempiontitulu. Filma sastāv no desmit sērijām.

"Uzvarām ir sava cena. Līdera lomai ir sava cena. Es vilku cilvēkus sev līdzi, kad viņi negribēja, lai tā daru. Es izaicināju viņus, kad viņi nevēlējās tikt izaicināti. Es nopelnīju tiesības tā darīt, jo komandas biedri nepārdzīvoja to, ko pārdzīvoju es. Kad kāds pievienojās komandai, vajadzēja saprast to standartu, kādā es spēlēju. Es nebiju gatavs pieņemt kaut ko mazāk," uzsvēra Džordans.

Džordans nebija pārliecināts, ka pēc filmas noskatīšanās cilvēki sapratīs, kāpēc viņš šādi rīkojās.

"Kad visi redzēs ierakstus no tā laika, cilvēki domās, ka esmu briesmīgs cilvēks," savas bažas izteica Džordans.

Dokumentālajā filmā tiks atspoguļota ne tikai juceklīgā 1997./1998. gada sezona, bet arī iepriekš piedzīvotie notikumi – Džordana bērnība, "Bulls" smagā situācija pirms zvaigznes draftēšanas 1984. gadā un kluba veiktais ceļš līdz pirmajam čempionu titulam 1990./1991. gada sezonā.