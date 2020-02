EČ atlase basketbolā: Latvija – Bosnija un Hercegovina. Teksta tiešraide

Latvijas vīriešu basketbola izlase piektdien, 21. februārī, "Arēnā Rīga" sāk jaunu dzīvi - Roberta Štelmahera debijas spēlē trenera amatā Latvijas basketbolisti uzņem Bosniju un Hercegovinu.

Ar šo spēli Latvija sāk cīņu par ceļazīmi uz 2021. gada Eiropas čempionāta finālturnīru. Portāls "Delfi" piedāvā spēles teksta tiešraidi no "Arēnas Rīga".

EČ atlase basketbolā: Latvija - Bosnija un Hercegovina

Štelmahers labi apzinās, ka spēle nebūs kā viegla pastaiga. Treneris akcentēja, ka bosnieši ir ātri un jāuzmanās no ātrajiem uzbrukumiem. "Bosnijas komanda ir ļoti labi nokomplektēta izlase, kurai ir labs treneris. Spēles stils var būt ātra pāreja no aizsardzības uzbrukumā. No tā būs jāuzmanās. Atsevišķos momentos viņi spēlē ļoti agresīvi. Ļoti cienījama komanda, pret kuru būs stipri jāpacīnās par uzvaru."

Diemžēl, pirms spēles pret bosniešiem Štelmaheram un pārējiem treneriem galvu bija jālauza par sastāvu. Šoreiz ne tikai runa par to, ka nākas iztikt bez Eirolīgas vīriem (nerunājot par ziemeļamerikāņiem). Sastāva komplektāciju ietekmēja arī traumas un citas problēmas.https://www.delfi.lv/sports/news/basketbols/latvijas-basketbola-izlase-paliek-bez-vel-viena-lidera-peinera.d?id=51892125

Šovakar valstsvienībā četras debijas, vairākas atgriešanās. 34 gadu vecumā debitēs Māris Gulbis.https://www.delfi.lv/sports/news/basketbols/maris-gulbis-latvijas-basketbola-izlases-debitants-34-gadu-vecuma.d?id=51893247

Štelmahers par galveno treneri tika apstiprināts jau pirms nepilniem septiņiem mēnešiem. Šajā periodā komanda nav aizvadījusi nevienu oficiālu spēli, tikai sanākusi uz treniņiem.https://www.delfi.lv/sports/news/basketbols/stelmahers-klust-par-latvijas-izlases-jauno-galveno-treneri.d?id=51328955

Latvijas basketbolisti EČ atlasē H grupā vēl spēlēs pret Bulgāriju un spēcīgo Grieķiju. Kvalifikācijas turnīrā piedalās 32 komandas, kas sadalītas astoņās grupās. No četrām grupām, kurās spēlē finālturnīra rīkotājvalstis (Čehija, Gruzija, Itālija un Vācija) finālturnīram kvalificējas pa divām labākajām komandām, no četrām citām - pa trim. Spēles notiek trijos izlašu "logos" - 2020.gada februārī un novembrī, kā arī 2021.gada februārī. 2021.gada Eiropas čempionāta finālturnīrs notiks no 2. līdz 19.septembrim četrās valstīs - Čehijā (Prāgā), Gruzijā (Tbilisi), Itālijā (Milānā) un Vācijā (grupas turnīrs Ķelnē, izslēgšanas spēles Berlīnē). Tajā piedalīsies 24 komandas.

Latvijas basketbola izlasei šovakar Arēnā Rīga pirmā spēle jaunā galvenā trenera Roberta Štelmahera vadībā. Eiropas čempionāta atlases ietvaros Latvijas basketbolisti tiekas ar Bosniju un Hercegovinu.