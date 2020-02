Eiropas čempionāta kvalifikācija basketbolā: Latvija – Bulgārija. Teksta tiešraide

Latvijas vīriešu basketbola izlase pirmdien 2021.gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīra H grupas otrajā spēlē izbraukumā spēkojas ar Bulgārijas valstsvienību.

Portāls "Delfi" piedāvā mača teksta tiešraidi.

EČ kvalifikācija basketbolā: Latvija – Bulgārija

Mārtiņš Meiers pirmajā puslaikā guvis 11 punktus, seši punkti Marekam Mejerim, bet Artūrs Žagars iekrājis piecus punktus. Aleksandrs Janevs un Kriss Minkovs guvuši pa septiņiem punktiem Bulgārijai, savukārt seši punkti Dī Bostam.

Latvija - Bulgārija 37:36. Noslēdzies 1. puslaiks.Meiers ar soda metieniem atguva vadību Latvijai, bet pēdējās 30 sekundēs punktus komandas neguva.

35:36 Latvija pēc minūtes pārtraukuma pieļāva jau desmito kļūdu šajā mačā. Vēlāk gan Žagara sadarbība ar Meieru deva Latvijai divus punktus, bet Janevs atbildēja ar diviem soda metieniem. Pēcāk Butjankovs ar muguru pret grozu apspēlēja pretinieku un guva divus punktus.

31:34Bosts iemeta divus tālmetienus pēc kārtas, un Štelmaheram nācās pieprasīt minūtes pārtraukumu.

31:28Latvijas izrāviens turpinājās ar Ates piespēli Čavaram, kurš iemeta no tuvas distances. Bulgārija sasniedza piezīmju normu, un to izmantoja Gulbis, iemetot vienu soda metienu.

28:28Marinovs iemeta pāri Žagaram, atjaunojot piecu punktu pārsvaru Bulgārijai. Tad Kurucs pēc Žagara piespēles trāpīja pustālo metienu, tam sekoja Ates pārtvertā bumba. Turpinājumā Žagars ar tālmetienu pāri pretiniekam izlīdzināja rezultātu.

23:26Bulgārija panāca piecu punktu pārsvaru, kad Minčevs realizēja metienu atlēcienā, bet tad Gulbis iemeta sarežģītus divus punktus. Tad pret Gulbi tika fiksēts pārkāpums uzbrukumā, kas Latvijai deva vēl vienu uzbrukumu.

21:24Latvija ceturtdaļu sāka ar kļūdu, bet bulgārs Zaharjevs pirmajā uzbrukumā izcēlās ar diviem gūtiem punktiem un nopelnītu soda metienu, taču viņš to neiemeta. Mejeris nopelnīja jau savu trešo personīgo piezīmi un tika nomainīts.

https://twitter.com/basketbols/status/1231991828859277312

Latvija - Bulgārija 21:22. Noslēgusies 1. ceturtdaļa. Latvijas izlases trīs minūtes ilgo "sauso" sēriju pārtrauca Meiers, kurš iemeta vienu no diviem soda metieniem. Pēc noturētas aizsardzības Meiers nopelnīja piezīmi uzbrukumā. Marinovs iemeta tālmetienu Bulgārijai, bet tad Šķēle izgāja caurgājienā un deficītu samazināja.

18:19Minkovs no stūra iemeta tālmetienu pāri Žagaram, bet nākamajās epizodēs komandas apmainījās ar nerezultatīviem metieniem. Artūrs Kurucs mēģināja uzņemties iniciatīvu, tomēr viņam uzbrukuma noslēgums neizdevās. Ātrā pretuzbrukumā bulgāri atguva vadību mačā.

18:14Latvijas izlasē debitēja Artūrs Žagars, kurš pēc nesaprašanās ar Ati aizsardzībā panāca pretinieku piezīmi uzbrukumā. Tad Žagars skaisti piespēlēja Meieram uz groza apakšu, un centrs guva divus punktus. Butjankovs pārtvēra bulgāram bumbu, savukārt uzbrukumā Žagars iemeta pustālo pēc dribla.

14:14Mejeris vēlreiz bija precīzs no tālās distances, savukārt Bulgārija nākamajā uzbrukumā Bosts ar piespēli izkārtoja Janeva 2+1 punktu gājienu. Rezultatīvā spēlē komandas turpināja gūt punktus, latviešiem punktus ar pustālo metienu gūstot Meieram.

9:9Kostovs realizēja tālmetienu nākamajā Bulgārijas uzbrukumā, Mejeris atbildēja atbildēja ar to pašu no laukuma stūra. Meiers nākamajā uzbrukumā skaisti tika garām sedzējam, taču neiemeta no groza apakšas. Pēc rezultatīvā spēles sākuma kādu brīdi komandas punktus neguva, bet tad Minkovs noslēdza ātru pretuzbrukumu.

6:4Bulgārija savā pirmajā uzbrukumā guva divus punktus, precīzi metot Minkovam, bet Latvija uzreiz atbildēja ar skaistu izspēli, kurā Laksa piespēlēja Meieram, kurš lēcienā tvēra bumbu un meta to grozā. Kostovs pēc tam ieguva atlēkušo bumbu uzbrukumā un atguva vadību Bulgārijai, bet tad bulgāru līderis Bosts nopelnīja nesportisku piezīmi, un Ate iemeta vienu no diviem soda metieniem. Latvija nākamajā uzbrukumā izspēlēja uz Laksu, kurš iemeta tālmetienu, nopelnīja soda metienu, kuru arī realizēja.

Spēle sākusies!

Latvijas izlases pamatsastāvs spēle: Šķēle, Ate, Laksa, Mejeris, Meiers

Iepriekš Latvijas valstsvienība ar Bulgārijas izlasi iepriekš spēlējusi tikai divas reizes. "EuroBasket2005" kvalifikācijas turnīrā 2004. gadā latvieši izbraukumā Sofijā zaudēja ar 85:96, bet divas nedēļas vēlāk Ventspilī revanšējās ar 102:79.

No Bulgārijas izlases basketbolistiem skanīgākais kluba pieraksts ir naturalizētajam saspēles vadītājam Dī Bostam, kurš spēlē Francijas līgas līdervienībā “AS Monaco”, vidēji spēlē gūstot 12,6 punktus un izdarot 4,2 piespēles.

Latvijas izlases galvenais treneris Roberts Štelmahers pirms mača ar Bulgāriju: "Turnīrā visas komandas ir diezgan spēcīgas. Tāpēc varbūt vairāk pievērsīsim uzmanību savai spēlei nekā viņiem. Neņemos spriest, kam ir labāki basketbolisti - Bosnijai vai Bulgārijai. Mums ir jāspēlē sava spēle, jābūt agresīviem, jāiet uz uzvaru" https://twitter.com/basketbols/status/1231936462507184128

Latvijas vīriešu basketbola valstsvienība pirmdien Botevgradā aizvadīs Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīra otrās kārtas spēli pret Bulgāriju, cenšoties izcīnīt pirmo uzvaru turnīrā. Latvijas izlasē šajā mačā spēlēs tie paši 12 basketbolisti, kuri piektdien Rīgā spēlēja ar bosniešiem.