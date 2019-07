Eiropas čempionāts basketbolā: Latvija – Zviedrija. Teksta tiešraide

Latvijas sieviešu basketbola izlase pirmdien 2019. gada Eiropas čempionātā "Arēnā Rīga" astotdaļfināla spēlē tiekas ar Zviedrijas valstsvienību.

Portāls "Delfi" piedāvā spēles teksta tiešraidi.

‘EUROBASKET’ SIEVIETĒM RĪGĀ: LATVIJA – ZVIEDRIJA

45:65Spēle turpina padoties Ilzei Jākobsonei, kura jau diezgan ilgi spēlē bez maiņām. Saspēles vadītāja trāpa tālmetienu, gūstot spēles septīto punktu.

Sākusies 4. ceturtdaļa.

Noslēgusies 3. ceturtdaļa. 40:59Ceturtdaļa noslēgta ar Dramē un Pulveres trāpītiem tālmetieniem.

37:56Jau devītā Zviedrijas izlases piezīme šajā ceturtdaļā. Meļņika atkārto Ilzes Jākobsones paveikto un arī trāpa divus soda metienus. Pēc tam Krēsliņa un Digna Strautmane piespiež viešņām kļūdīties savā laukuma pusē.

33:56Vēl nepilnas trīs minūtes trešajā ceturtdaļā, kurā rezultāts 11:10 par labu Zviedrijas izlasei. Spēlē bijušas vairākas sadursmes, kā arī tiesnešiem regulāri jāturpina izmantot svilpi. Meļņika lauza komandas lāstu, trāpot abus soda metienus pēc noteikuma pārkāpuma, kas tika konstatēts cīņā pie Latvijas groza.

Pagājušas nepilnas sešas minūtes trešajā ceturtdaļā. Notikušas jau pāris maiņas. Laukumā Jākobsone, Šepte, māsas Strautmanes un Meļņika.

29:51Krēsliņa netrāpa divus soda metienus. Klāra Lundkvista savā pirmajā izgājienā laukuma gūst pirmos divus punktus šajā spēlē.

29:49Aijai Brumermanei divas reizes izdevies izprovocēt noteikumu pārkāpumus. Centra spēlētāja abas reizes trāpa vienu no diviem brīvmetieniem, tādējādi turpinot iepriekš uzsākto ritmu - komandai kopā trāpīti četri no astoņiem.

28:47Dignai Strautmanei neiekrīt pa tālmetienam divos uzbrukumos pēc kārtas. Abām komandām puslaiks sācies mazrezultatīvi. Turklāt gan Latvija, gan Zviedrijai jau nepilnās trijās minūtēs sasniegusi piezīmju normu.

27:45Brumermane un Dikeulaka ar diviem ātriem divsoļiem labi uzsāk puslaiku.

Sācies 2. puslaiks.Latvijas pamatpiecniekā divas izmaiņas. Karlīnes Pilāberes un Ievas Pulvere vietā laukumā devušās Digna Strautmane un Kate Krēsliņa. Vietu piecniekā saglabājušas Elīna Dikeulaka, Paula Strautmane un Aija Brumermane.

Viešņām pa desmit punktiem guvušas Kalisa Loida un Amanda Zahui, kurai arī septiņas atlēkušās bumbas. Zviedrietes spējušas sasniegt teju neticamu dalīšanos ar bumbu uzbrukumā – uz 16 precīziem metieniem no spēles 15 rezultatīvas piespēles. Teju bez individuāli gūtiem groziem. Komanda arīdzan joprojām trāpījusi vairāk nekā pusi no saviem metieniem – 16 no 31. Mājinieces nav bijušas spējīgas apturēt pretinieču uzbrukumu.

Latvijas izlases rindās rezultatīvākā joprojām ir Paula Strautmane ar pirmajā ceturtdaļā gūtajiem sešiem punktiem. Strautmane arīdzan vienīgā izcēlusies ar divām rezultatīvām piespēlēm. Vairākas no pamatpiecnieka spēlētājām nopelnījušas pamatīgus mīnusus +/- rādītājā. Katei Krēsliņai -21, Aija Brumermanei un Elīnai Dikeulakai pa -17.

Noslēdzies 1. puslaiks. 23:45Krēsliņai pēc laba Jākobsones caurgājiena un piespēles izdodas trāpīt pirmo Latvijas izlases tālmetienu šodien. Tie arī paliek pēdējie punkti pirmajā puslaikā.

20:41Problēmas ar soda metienu precizitāti turpinās. Dikeulaka un Šepte trāpa pa vienam soda metieniem no diviem.

Latvija pēc Zviedrijas izlases pieprasīta minūtes pārtraukuma pārgājusi uz zonas aizsardzību.

18:41Valstsvienība izrotē līdzi visām Zviedrijas darbībām, bet Zahui trāpa tālmetienu pašā uzbrukuma izskaņā. Ikstena kļūdās driblā, Eldebrinka aizskrien pēc diviem punktiem. Pilābere un Dikeulaka arī netrāpa brīvus tālmetienus.

18:36Reizēm basketbols arī ir tāds. Eldebrinka trāpa brīvu tālmetienu, Krēsliņai no līdzīgas pozīcijas nesanāk būt precīzai. Latvija aizmetusi garām visus četrus trīspunktniekus. Katrs no tiem bijis diezgan brīvs metiens.

18:33Šoreiz uz groza apakšu aiztriecas Eldebrinka. Bumba gandrīz iekrīt grozā pat pēc noteikumu pārkāpuma. Aizsardze trāpa abus sodu metienus.

18:30Loida ar fizisku pārspēku nomāc Pulveri un aizdriblē līdz groza apakšai pēc sava devītā un desmitā punkta. Nespējam nosegt groza apakšu.

16:28Dikeulaka atpakaļ laukumā pēc divarpus minūšu atpūtas. Meļņikai šodien nav iekritis neviens no pieciem metieniem soda laukumā.

16:25Ieva Pulvere trāpa sarežģītu pustālo metienu pēc dribla pāri pretinieces rokām, tieši atskanot 24 sekunžu sirēnai. Otrā laukuma galā trešo reizi spēlē piespiežam Zviedrijas izlases basketbolisti nostaigāt. Tomēr, kad pretinieces tiek līdz metienam, viņas trāpījušas 10 no 19 mēģinājumiem no spēles.

Sākas 2. ceturtdaļaTeju bez maiņām pirmo ceturtdaļu aizvadīja Elīna Dikeulaka. Šajās minūtēs treneris Zībarts centīsies viņu aizstāt ar Ilzes Jākobsones un Ievas Pulveres tandēmu.

Pirmā ceturtdaļa noslēgusies. 14:23Viešņas punktu ceturtdaļai pieliek ar varenu Bintas Dramē tālmetienu. Zviedriete māna, kad dosies caurgājienā, tad saglabā izcili balansu un trāpa "trejaci".

14:20Arī māsa, Digna Strautmane iesaistās spēlē ar labi ieņemtu pozīciju pie groza un precīzu metienu pēc pagrieziena. Nu jau kārta Zviedrijas izlases galvenajam trenerim Francuā Gomezam pieprasīt minūtes pārtraukumu. Pirmajā ceturtdaļā vēl palikušas nepilnas 40 sekundes.

10:20Paula Strautmane parāda izcilu centību, ielec pēc atlēkušās bumbas uzbrukumā, izrauj to no Loidas rokām un gūst spēles sesto punktu.

8:18Latvijas valstsvienība divas reizes pēc kārtas kļūdās, izspēlējot gala autu. Zviedrietes mājinieces soda tikai vienu reizi.

8:16Veiksmīgi groza tuvumā turpina spēlēt Kalisa Loida, kura vispirms gūst punktus pēc spēles ar muguru pret grozu, bet pēc tam slaidiem soļiem aizmūk ātrajā uzbrukumā un noķer piespēli vieglam divsolim. Trenerim Zībartam jāņem spēles pirmais minūtes pārtraukums.

Diezgan skaļu atbalstu sagādā vienu sektoru aizpildījušie Zviedrijas līdzjutēji. Vietējiem Latvijas skatītājiem šodien būs krietni vairāk jāiesvīst.

8:12Meļņika pret Zahui pārkāpj noteikumus, zviedrietei metot tālmetienu. Pretiniece realizē divus no trim soda metieniem.

8:10Zviedrijas izlase turpina spiest uz groza apakšu. Pirmie spēles punkti Zahui, kura izceļas ar pusāķi pret Zentu Meļņiku.

8:8Divas reizes pēc kārtas precīza ir Strautmane. Eldebrinka netrāpa pavisam brīvu divsoli, pēc tam Magaritija nostaigā. Latvijai mazliet paveicas.

4:8Babkina izpilda akrobātisku caurgājienu un kritienā gūst divus punktus. Zviedrietes turpina būt precīzas no tieša groza tuvuma.

2:4Pilābere pēc skaistas Strautmanes piespēles atklāj rezultātu mājiniecēm. Zviedrietes bijušas precīzas pirmajos divos uzbrukumos.

Spēle sākusies!

Pretinieču komandā izceļama Sieviešu nacionālās basketbola asociācijas (WNBA) un Ungārijas vienības "Sopron Basket" centra spēlētāja Amanda Zahui, kura aizvadītajā sezonā divreiz tikās ar "TTT Rīga" vienību Eirolīgas spēlēs. Pirmajā no tām viņa ar rupji izvirzītu elkoni salauza Aijas Brumermanes degunu.

Latvijas izlases pamatsastāvs: Elīna Dikeulaka, Ieva Pulvere, Paula Strautmane, Karlīna Pīlābere, Aija Brumermane.

Zviedrietes turnīra ievadā ar 67:51 pārspēja Melnkalni, pēc tam ar 64:71 piekāpās Čehijai, bet noslēgumā pirmdien ar 65:71 atzina Francijas pārākumu.

Galvenais treneris Mārtiņš Zībarts jau otro reizi pēc kārtas pēc spēles varēja vien uzteikt izlases cīņassparu.https://www.delfi.lv/sports/news/basketbols/zibarts-ar-tehnisko-piezimi-centos-lauzt-speli.d?id=51234645

Latvijas izlase spēlē dodas pēc ļoti labi aizvadītas ceturtās ceturtdaļas, kurā gandrīz tika noķerta turnīra favorīte Spānijas izlase.https://www.delfi.lv/sports/news/basketbols/latvijas-basketbolistes-pakutina-nervus-eiropas-cempionem-spanietem.d?id=51234137

Latvijas sieviešu basketbola izlase aizvada astotdaļfināla spēli Rīgā notiekošajā "Eurobasket" turnīrā. Pretinieces šovakar ir Zviedrijas izlase. https://www.delfi.lv/sports/news/basketbols/latvijas-basketbolistem-cina-pret-zviedriju-par-ceturtdalfinalu.d?id=51235043