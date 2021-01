Ērvinga ieilgušās prombūtnes laikā 'Nets' līderis manīts ballītē

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) vienības Bruklinas "Nets" līderis un Rodiona Kuruca komandas biedrs Kairijs Ērvings, kurš brīvdienās it kā atzīmējis māsas dzimšanas dienu, nepiedalīsies arī otrdien paredzētajā spēlē, ziņo Ziemeļamerikas mediji.

"Nets" paziņojumā atkal uzsvērts, ka basketbolists spēli izlaidīs personīgu iemeslu dēļ, min medija "The Athletic" žurnālists Alekss Šifers. Bruklinas klubam otrdien mājās jātiekas ar Denveras "Nuggets" basketbolistiem, bet trešdien jau jāviesojas pie Ņujorkas "Knicks" komandas.

Saspēles vadītājs tādējādi izlaidīs ceturto spēli pēc kārtas. Ērvings pēdējo reizi komandai palīdzējis pagājušās nedēļas otrdienā, mājās kaldinot panākumu pret Jūtas "Jazz" vienību.

Jau ziņots, ka komandas galvenais treneris Stīvs Nešs iepriekš nav spējis atbildēt uz jautājumiem par pašreizējo situāciju ap Ērvingu. Pagaidām nogaidošu attieksmi ietur arī ASV žurnālisti.

"Esmu iejūtīgs pret Kairija Ērvinga situāciju un privāto dzīvi, it īpaši ņemot vērā, ka neviens droši nezina, kāpēc viņš nespēlē," sociālajā vietnē "Twitter" raksta ESPN žurnālists Bobijs Markss. "Tomēr galu galā situācija būs jāatrisina un Ērvingam vajadzēs parādīties savā darbavietā."

Interneta vidē arīdzan noplūdis it kā aizvadītajā nedēļas nogalē uzņemts video, kurā Ērvings plašā cilvēku lokā atzīmē savas māsas dzimšanas dienu. Basketbolists redzamajos kadros turklāt nav uzvilcis sejas masku.

Ja spēlētājs patiešām būs pārkāpis Covid-19 protokola noteikumus, viņam pirms pievienošanās komandai būs jāievēro karantīnas periods. Līdzīgu situāciju pirms sezonas jau piedzīvoja Hjūstonas "Rockets" zvaigzne Džeimss Hārdens, kurš nokavēja vienības treniņnometnes sākumu, tobrīd piedaloties vairākās ballītēs.

