ESPN: Dairis Bertāns slēdz līgumu ar NBA klubu 'Pelicans'

Latvijas izlases basketbolists Dairis Bertāns un Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) klubs Ņūorleānas "Pelicans" vienojušies par sadarbības uzsākšanu, vēsta ESPN žurnālists Adrians Vožnarovskis.

Portāls "Delfi" iepriekš vēstījis, ka Milānas "Olimpia" basketbolists Dairis Bertāns un Ņūorleānas "Pelicans" uzsākuši nopietnas pārrunas par līguma noslēgšanu.

Vožnarovska pēdējās izplatītās ziņas liecina, ka šāda sadarbība patiešām tiks uzsākta. Parakstītais līgums paredzēs "Pelicans" komandai piešķirtu iespēju saistības turpināt arī uz 2019./20. gada sezonu. ASV klubs trešdien atskaitīja aizsargu Timu Freižeru, kurš atbrīvojis papildu vietu komandas sastāvā, vēsta ESPN.

Portāls "Sportando" jau iepriekš ziņoja, ka Bertāns nav pievienojies komandai tās izbraukumā uz Krieviju, kur ceturtdien komandai paredzēta Eirolīgas spēle pret "Khimki" vienību.

Bertānam šī bija otrā sezona Itālijas kluba Milānas "Olimpia" rindās, kura labā viņš vidēji spēlē laukumā pavadīja 14,5 minūtes, izcēlās ar 5,9 punktiem un trāpīja 50,9% trīspunktu metienus.

Tieši ULEB Eirolīgā latviešu basketbolists izcēlās ar izcilu precizitāti. Eiropas stiprākajā klubu turnīrā rūjienietis realizēja 53,6% no saviem tālmetieniem, kas viņam ļauj ieņemt pirmo vietu starp visiem spēlētājiem šo metienu precizitātē.

