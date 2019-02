ESPN: 'Pelicans' ir līguma pārrunās ar Dairi Bertānu

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) klubs Ņūorleānas "Pelicans" veic nopietnas pārrunas ar Latvijas izlases basketbolistu Dairi Bertānu par līguma noslēgšanu, ziņo ESPN žurnālists Adrians Vožnarovskis.

Bertānam pašlaik šī ir otrā sezona Itālijas kluba Milānas "Olimpia" rindās, kura labā viņš vidēji spēlē laukumā pavadījis 14,5 minūtes, izcēlies ar 5,9 punktiem un trāpījis 50,9% trīspunktu metienus.

Tieši ULEB Eirolīgā latviešu basketbolists izcēlies ar izcilu precizitāti. Eiropas stiprākajā klubu turnīrā rūjienietis realizējis 53,6% no saviem tālmetieniem, kas viņam ļauj ieņemt pirmo vietu starp visiem spēlētājiem šo metienu precizitātē.

Bertāns NBA tuvumā bijis pāris reizes, divas vasaras piedaloties NBA Vasaras līgas turnīros. Pirms 2014./15. gada sezonas aizsargs pārstāvēja Bostonas "Celtics", trīs spēlēs vidēji atzīmējoties ar 6,7 punktiem. Vasaru vēlāk Bertāna kontā bija 7,4 "ači" spēlē, divos Vasaras līgas turnīros spēlējot Sanantonio "Spurs" sastāvā.

Tieši "Spurs" vienību trešo sezonu pēc kārtas jau pārstāv viņa brālis Dāvis Bertāns.

New Orleans is seriously discussing a deal with Euroleague shooter Dairis Bertans, league sources tell @DraftExpress and me. Bertans is older brother of Spurs’ Davis Bertans. Dairis is playing in Italy, shooting 54 percent on three-pointers.