'Eurobasket 2022': FIBA no turnīra atstādinājusi skandalozā Lietuvas - Vācijas mača tiesnešus

Starptautiskā Basketbola federācija (FIBA) no tiesāšanas Eiropas čempionātā atstādinājusi soģus, kuri svētdien pārraudzīja skandalozo Lietuvas un Vācijas dueli, vēsta grieķu sporta medijs SDNA.

Lietuvas un Vācijas cīņa noslēdzās otrajā pagarinājumā ar vāciešu uzvaru 109:107. Tomēr par skandalozu šo spēli padarīja epizode trešās ceturtdaļās beigās, kad Vācijas izlases galvenajam trenerim Gordonam Herbertam piešķīra tehnisko piezīmi, taču sekojošais lietuviešu soda metiens tā arī netika izpildīts.

Vēlāk tiesneši savu kļūdu saprata un piedāvāja soda metienu izpildīt pašās pamatlaika beigās, kad rezultāts bija 89:89. Ja tas tiktu izpildīts un realizēts, lietuvieši septiņas sekundes pirms pamatlaika beigām iegūtu priekšrocību. Vācija gan nepiekrita un draudēja ar protestu, un soda metiens netika izpildīts, duelim turpinoties divos pagarinājumos.

I didn't think it could get any more stupid than it already was, but here it is.

So we all know about the FT that was not shot after a technical foul in 3Q of yesterday's Lithuania - Germany game.

Here is the crazy part - refs wanted to shoot that shot at the end of 4Q ⬇️ pic.twitter.com/FzTn41Ftiy