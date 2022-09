'Eurobasket 2022': Lietuvas un Turcijas basketbola izlases iesniedz protestus par vāju tiesnešu darbu

Pēc saviem mačiem Eiropas čempionātā basketbolā protestus iesniegušas Lietuvas un Turcijas izlases.

Lietuvas basketbola izlase svētdien savā trešajā turnīra mačā ar 107:109 otrajā pagarinājumā zaudēja Vācijai, joprojām Eiropas čempionātā cīnoties bez uzvarām.

Pēc neveiksmes lietuvieši ar protestu aicināja pievērst uzmanību epizodei trešās ceturtdaļas beigās - Vācijas valstsvienības trenerim Gordonam Hertbertam piešķīra tehnisko piezīmi, taču Lietuva tā arī neizmeta soda metienu, kas šādās situācijās pēc noteikumiem ir jādara.

Tomēr Starptautiskā Basketbola federācija (FIBA) šo protestu ir noraidījusi, jo Lietuvas puse to neesot iesniegusi atbilstoši noteikumiem jeb 60 minūšu laikā pēc spēles.

Lietuvas valstsvienības galvenais treneris Kazis Maksvītis pēc cīņas atklāja, ka tiesneši, saprotot pieļauto kļūdu, vēlējušies lietuviešiem piešķirt soda metienu pamatlaika izskaņā, taču Vācija kategoriski iebildusi un draudējusi iesniegt protestu, no kā arbitri nobijušies.

I didn't think it could get any more stupid than it already was, but here it is.

So we all know about the FT that was not shot after a technical foul in 3Q of yesterday's Lithuania - Germany game.

Here is the crazy part - refs wanted to shoot that shot at the end of 4Q ⬇️ pic.twitter.com/FzTn41Ftiy