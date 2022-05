'Eurobasket 2022': Melnkalne aizvietos no turnīra izslēgto agresoru Krievijue

Krievijas vīriešu basketbola izlasi 2022.gada Eiropas čempionāta finālturnīrā aizvietos Melnkalne, ziņo Starptautiskā Basketbola federācija (FIBA).

Piektdien FIBA Eiropas nodaļas valdes sēdē tika lemts izslēgt Krievijas un Baltkrievijas izlases no 2022./2023.gada sezonas valstsvienību turnīriem.

Tā kā Krievijas izlase bija kvalificējusies pieaugušo čempionāta finālturnīram, to meistarsacīkstēs aizvietos Melnkalne, kurai no ceļazīmi neizcīnījušajām izlasēm bija labākā uzvaru un zaudējumu bilance - 3-3. Latvija 2022.gada Eiropas čempionāta kvalifikācijā uzvarēja vienā no sešām spēlēm, bet no ārpus finālturnīra palikušajām izlasēm divas uzvaras izcīnīja Zviedrija, Dānija un Ziemeļmaķedonija.

Melnkalne ieņems Krievijas vietu A apakšgrupā, kur tai Tbilisi pretī stāsies mājiniece Gruzija, Spānija, Turcija, Beļģija un Bulgārija.

Eiropas čempionāta finālturnīrs no pērnā gada tika pārcelts uz 2022.gadu. Finālturnīrs notiks no 1. līdz 18.septembrim četrās valstīs - Čehijā (Prāgā), Gruzijā (Tbilisi), Itālijā (Milānā) un Vācijā (grupas turnīrs Ķelnē, izslēgšanas spēles Berlīnē). Tajā piedalīsies 24 komandas.

Izlases Eiropas čempionātā sadalītas četrās grupās pa sešām katrā. Izslēgšanas spēlēs iekļūs katras grupas četras spēcīgākās izlases.

2017.gadā Slovēnija finālā uzvarēja Serbiju, bet bronzas medaļas izcīnīja Spānija.

2022.gada Eiropas čempionāta finālturnīra grupu sadalījums:

A grupa - Spānija, Melnkalne, Turcija, Gruzija, Beļģija, Bulgārija;

B grupa - Slovēnija, Francija, Lietuva, Vācija, Ungārija, Bosnija un Hercegovina;

C grupa - Igaunija, Itālija, Grieķija, Horvātija, Ukraina, Lielbritānija;

D grupa - Serbija, Čehija, Somija, Polija, Izraēla, Nīderlande.