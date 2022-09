'Eurobasket 2022': Vācija ceturtdaļfinālā 'sabradā' Grieķiju, Adetokunbo un Šrēderu izraida no zāles

Eiropas čempionāta pusfinālu otrdien savu skatītāju priekšā Berlīnē sasniedza Vācija, kas ceturtdaļfinālā ar 107:96 (31:27, 26:34, 26:10, 24:25) uzvarēja Grieķiju. Mača laikā no zāles tika izraidīts grieķu lielākā zvaigzne Jannis Adetokunbo un vāciešu saspēles vadītājs Deniss Šrēders.

Pusfinālā Vācija spēkosies ar Spāniju, kas otrdien sarežģītā mačā ar 100:90 uzvarēja Somiju.

Vācijas izlases sastāvā rezultatīvākais bija tieši Šrēders, kuram 26 punkti un astoņas rezultatīvas piespēles. Pa 19 punktiem pievienoja Andreass Obsts un Francs Vāgners.

Vācieši šajā mačā realizēja 17 no 31 tālmetiena jeb 55%.

Tikmēr izraidītais Adetokunbo bija rezultatīvākais Grieķijai - 31 punkts, astoņas rezultatīvas piespēles un septiņas atlēkušās bumbas. 18 punkti tikmēr Jannulim Larenzakim.

Vācijas izlase maču sāka fantastiski, pirmajās minūtēs trāpot teju visus metienus no spēles un ātri iegūstot 22:11 vadību. Turpinājumā cīņa izlīdzinājās, bet laukumā turpināja dominēt rezultatīvs basketbolists. Pateicoties lieliskam Kosta Sluka pēdējo sekunžu metienam, Grieķija pirmo puslaiku noslēdza ar četru punktu pārsvaru (61:57).



Tomēr arī otro puslaiku Vācija sāka fenomenāli - 20:1 izrāviens un iegūta pārliecinoša vadība. To mājinieki tā arī neatdeva, ceturtajā ceturksnī pārsvars pārsniedza arī 20 punktus, bet grieķi pietuvojās, kad dueļa liktenis jau bija izšķirts. Pa to laiku otro nesportisko piezīmi saņēma Adetokunbo, kuram spēle līdz ar to bija beigusies, bet pēc divām tehniskajām piezīmēm viņam drīz vien pievienojās arī Šrēders.

