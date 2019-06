'Eurobasket' sievietēm Rīgā: Latvija – Lielbritānija. Teksta tiešraide

Latvijas sieviešu basketbola izlase ceturtdien uzsāk savās mājās notiekošo Eiropas basketbola čempionātu jeb "Eurobasket", un savā pirmajā mačā "Arēnā Rīga" tiekas ar Lielbritānijas valstsvienību.

Portāls "Delfi" piedāvā mača teksta tiešraidi.

‘Eurobasket’ sievietēm Rīgā: Latvija – Lielbritānija

Dikeluaka šoreiz nomainīta krietni ātrāk nekā pirmajā puslaikā. Laukumā nāk Krēsliņa. Sagaidāms, ka viņa, Pulvere un Paula Strautmane kolektīvi uzņemsies spēles veidošanas nastu.

47:55Meļņika iemeta vienu no diviem soda metieniem, izlīdzinot rezultātu (47:47). Lielbritānija pārtvēra bumbu, un ātrā uzbrukumā Samuelsone trāpīja tālmetienu no stūra. Līdhema mirkli vēlāk iemeta tālmetienu pāri rokām, kam sekoja vēl divi punkti pretuzbrukumā.

46:47Līdhema uzreiz nopelnīja divus soda metienus un abus arī realizēja, bet tad Fagbenle pēc pārtverta bumbas guva vēl divus punktus Lielbritānijai. Dikeulaka iemeta divus puntus, taču netrāpīja nopelnīto soda metienus. Pīlābere, Dikeulaka un Strautmane Latvijas deficītu samazināja līdz minimumam.

Sākoties otrajam puslaikam, divas izmaiņas pamatpiecniekā. Savainotās Vītolas vietā laukumā dodas Pilābere. Savukārt Krēsliņas pozīciju ieņēmusi Paula Strautmane. Krēsliņai joprojām trīs piezīmes.

Sācies 2. puslaiks!

Vītola ar kruķu palīdzību atklibo atpakaļ uz komandas rezervistu soliņu. Pārējās 11 basketbolistes iesildās otrajam puslaikam.

Latvijas izlasei pēc pirmā puslaika pat bijusi labāka metienu precizitāte. Taču valstsvienība nav izpildījusi ne soda metienu, kamēr lielbritānietes realizējušas septiņus no septiņiem brīvmetieniem.

Pirmajā puslaikā Latvijas izlasē 10 punktus guva Zenta Meļņika, bet deviņus punktus sameta Elīna Dikeulaka. Astoņi punkti Paulai Strautmanei, bet seši – Karlīnai Pīlāberei. Lielbritānijas izlasē 16 punktus guvusi Džoenna Līdhema, bet Karlija Samuelsona izcēlās ar deviņiem punktiem.

Kristīni Vītolu uz ģērbtuvēm aiznes komandas pārstāvji. Spēlētājai aptuveni ap ikru nosaitēta kāja.

Latvija - Lielbritānija 39:41. Noslēdzies 1. puslaiks. Paula Strautmane ar tālmetienu turpināja deldēt Lielbritānijas pārsvaru, bet tad Pulvere pārtvēra bumbu. Dikeulaka netrāpīja sarežģītu metienu un neizlīdzināja rezultātu. Pēdējās sekundēs Latvija noturēja savu grozu.

36:41Abas komandas guva pa diviem punktiem nākamajos uzbrukumos, Latvijai precīzi metot Pīlāberei. Pulvere aizsardzībā nopelnīja trešo piezīmi, un Samuelsone to pārvērta divos punktos. Meļņika divos uzbrukumos pēc kārtas izcīnīja atlēkušo bumbu uzbrukumā un guva punktus.

30:37Samuelsone ar sarežģītu metienu vēl vairāk palielināja Lielbritānijas pārsvaru, bet Dikeulaka divus punktus caurgājienā atspēlēja. Paula Strautmane iespēlēja Meļņikai, un viņa atkal spēja bumbu iedabūt grozā. Samuelsone vēlreiz bija precīza, bet Paula Strautmane izcēlās ar tālmetienu.

Jāturpina uzteikt pretinieču precizitāte no trīspunktu līnijas. Lielbritānijas izlase izpildījusi trīs visai nosegtus tālmetienus, no kuriem visi krituši grozā. Viešņas kopā trāpījušas sešas no 13 trejačiem. Latvija izpildījusi vien piecus, trāpījusi tikai vienu.

23:33Pīlābere skaistā caurgājienā guva divus punktus Latvijai, taču arī Vadervola atbildēja ar savu gājienu uz groza. Brumermane piespēlēja Pīlāberei, kura realizēja arī pustālo, taču Līdhema atkal bija precīza no tālās distances, pirmo reizi spēlē panākot +10 Lielbritānijai.

19:28Lielbritānijas izlases centra spēlētāja Fagbenle ar spēku guva divus punktus un panāca savai komandai deviņu punktu pārsvaru. Pulvere mirkli vēlāk realizēja pustālo metienu Latvijas izlasei, taču pēc izcīnītas atlēkušās bumbas aizsardzībā latvietes pazaudēja bumbu un deva pretiniecēs divus soda metienus.

Fizioterapeite Līga Folkmane-Eglīte joprojām aprūpē Kristīnes Vītolas kāju.

Sākusies 2. ceturtdaļa.

Latvijas izlasei pirmajā ceturtdaļā veselas sešas kļūdas. Tieši šis spēles elements sagādāja raizes sagatavošanās cikla laikā. Valstsvienība pirmo septiņu pārbaudes spēļu laikā caurmērā 19,3 reizes spēlē atdeva bumbu pretiniecēm. Cerību stariņu sagādāja pēdējā spēle pret Slovēniju, kurā valstsvienība kļūdījās vien desmit reizes. Šis rādītājs jau šķiet šodien neatkārtojams.

17:24. Noslēgusies 1. ceturtdaļa.Lielbritānija Latvijas mazo izrāvienu apturēja ar diviem soda metieniem, kam sekoja Līdhemas sarežģīts tālemetiens pāri sedzējas rokām. Brumermanei ļoti nepaveicās ātrajā uzbrukumā, kad bumba izlēca ārā no groza stīpas, tomēr brīdi vēlāk Meļņika guva divus punktus

Lielbritānija jau trāpījusi piecus no astoņiem tālmetieniem. Devītais jau bija iekritis iekš stīpas, tomēr bumba pamanījās izlekt ārā.

Krēsliņas atgriešanās laukumā uzskatāma par pietiekami zīmīgu. Uzbrucēja jau pirmajās spēles minūtēs nopelnīja trīs piezīmes. Treneris Zībarts, basketbolisti uzmainot, izrāda spēlētājai uzticību.

15:19Krēsliņa bloķēja pretinieces tālmetienu, iesāka ātro pretuzbrukumu, kurā Dikeulaka realizēja pustālo metienu.

13:19Pēc minūtes pārtraukuma Paula Strautmane lieliski iespēlēja bumbu zem groza Meļņikai, kura guva divus punktus. Tad Latvijas izlase neļāva pretiniecēm gūt punktus, taču Krēsliņa neizmantoja iespēju deficītu samazināt vēl vairāk.

Pēc minūte pārtraukuma pieprasīšanas visas basketbolistes sagaida laukumā esošo piecnieku uz soliņa. Vītola paliek sēžot.

11:19Dikeulaka guva piecus punktus pēc kārtas Latvijas izlasei, bet Lielbritānijas izlase trīs reizes precīzi meta no tālās distances.

Kristīne Vītola pēc nomainīšanas izpelnās izlases apkalpojošā personāla uzmanību. Šķiet, ka viena no komandas līderēm būs guvusi kādu sasitumu.

6:10Latvijas basketbolistes spēles iesākumā nespēja realizēt tālmetienus, raidot garām pirmos trīs mēģinājumus. Savus pirmos punktus Latvijas izlasē Eiropas čempionātā ar pustālo metienu guva Paula Strautmane, taču Līdhema mirkli vēlāk ātrā pretuzbrukumā divus punktus atguva.

4:8Līdhema guva pirmos punktus Lielbritānijai, realizējot 2+1 punktu gājienu. Abas komandas apmainījās ar veiksmīgāk darbībām aizsardzībā, un rezultāts kādu laiku nemainījās. Tad uzbrukuma pēdējās sekundēs pustālo metienu Lielbritānijai realizēja Fagbenle, kam sekoja Hendijas tālmetiens tālmetiens

4:0 Spēles iesākumā Pulvere precīzi piespēlēja Brumermanei, kura no groza apakšas guva divus punktus, bet mirkli vēlāk pēc labas aizsardzība Vītola iemeta no tuvas distances ar vienu roku.

Spēle sākusies!

Latvijas izlases pamatsastāvs: Elīna Dikeulaka, Kristīne Vītola, Ieva Pulvere, Aija Brumermane un Kate Krēsliņa

Abu komandu spēlētājas izsauktas laukumā. Spēles sākums jau pēc pāris minūtēm.

Lielbritānijas izlases sastāvs:

Latvijas valstsvienības sastāvā laukumā izies divas spēlētājas, kuras jau spēlējušas olimpiskajā turnīrā – 2008. gadā Pekinā ierindā bija Elīna Dikeulaka un Aija Brumermane. Aija ir pieredzes bagātākā Latvijas komandas spēlētāja – viņai ir arī 2018. gada Pasaules kausa izcīņas un piecu Eiropas čempionāta finālturnīru rūdījums. Pirmo reizi augstākā līmeņa starptautiskā pieaugušo komandu turnīrā piedalīsies Laura Ikstena un Luīze Šepte (Eiropas čempionātā pirmo reizi spēlēs Digna Strautmane, kura pērn piedalījās Pasaules kausa izcīņā).

Latvijas sieviešu valstsvienība Eiropas čempionāta finālturnīrā startēs devīto reizi, turklāt astoto reizi pēc kārtas. Iepriekš piecas reizes izdevies iekļūt ceturtdaļfinālā, labāko rezultātu – 4. vietu – sasniedzot 2007. gadā.

Kāds varētu steigties grupas pastarīša statusu piedēvēt Lielbritānijas izlasei, kura uz 2017. gada Eiropas čempionātu nemaz nekvalificējās. Tomēr tai palīgā ieradies ievērojams spēks no Sieviešu Nacionālās basketbola asociācijas (WNBA) – Minesotas "Lynx" uzbrucēja Temi Fagbenle. Pieredzi WNBA guvusi arī aizsardze Kārlija Samuelsona, bet uzbrucēja Johanna Līdhama gadiem ilgi spēlējusi vadošajās Francijas līgas komandās.

Latvijas sieviešu basketbola izlase ceturtdien "Arēnā Rīga" uzsāk 2019. gada Eiropas čempionātu, ko kopīgi rīko Latvija un Serbija. Latvijā risinās A un B apakšgrupu spēles, bet Serbijā cīnīsies C un D apakšgrupu komandas. https://www.delfi.lv/sports/news/basketbols/sieviesu-izlase-tiecas-uz-olimpiadi-latvija-un-serbija-sakas-eiropas-cempionats-basketbola.d?id=51223969