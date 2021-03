FIBA Čempionu līga: 'VEF Rīga' – 'Igokea'. Teksta tiešraide

Latvijas klubs "VEF Rīga" Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Čempionu līgas otrā posma otrajā spēlē spēkojas ar Bosnijas un Hercegovinas vienību Aleksandrovacas "Igokea".

FIBA Čempionu līga: VEF Rīga – Igokea

75:87Zoriks pusotru minūti pirms mača beigām iemeta vēl vienu tālmetienu.

72:87Kulvietis iemeta vienu soda metienu, gūstot tikai trešo punktu šajā ceturtdaļā. Tad Atičs iemeta metienu uzbrukuma izskaņā. Cerības paveikt brīnumu rīdziniekiem samazināja Klemonss, kuram iekrita grozā tālmetiens, bumbai atsitoties pret vairogu. Arī Zoriks atbildēja ar tālmetienu.

65:82Taličs iemeta sarežģītu metienu, mirkli vēlāk Klemonss iemeta metienu pēc dribla, panākot savai komandai lielāko pārsvar spēlē.

65:78Jovanovičs iemeta soda metienus, bet otrā laukuma galā Pineiro savāca atlēkušo bumbu uzbrukumā un gandrīz guva divus punktus. Pret viņu pārkāpa noteikumus, un viņš deficītu sadeldēja ar soda metieniem. Kohs panāca pretinieka piezīmi uzbrukumā, tomēr rīdziniekiem šajā ceturtdaļā klājās grūti.

63:76"Igokea" tālmetienu lietus turpinājās ar Pots trāpījumu, bet rīdzinieki pirmajā divās minūtēs ceturtajā ceturtdaļā punktus tā arī neguva.

63:73. Noslēgusies 3. ceturtdaļa.Atičs ar soda metieniem guva savu 15. punktu šajā ceturtdaļā, atjaunojot 10 punktu pārsvaru "Igokea". Olmens iemeta tālmetienu "VEF Rīga" komandas uzbrukumā, bet Taličs izdarīja to pašu ceturtdaļas pēdējā sekundē.

60:69Pineiro guva divus punktus un nopelnīja soda metienu, kuru viņš netrāpīja. Atičs ar tālmetienu pāri Koha rokām apturēja "VEF Rīga" izrāvienu. Tomēr Kohs mirkli vēlāk ātrā uzbrukumā atbildēja ar savu tālmetienu.

55:66Pineiro uzņēmās iniciatīvu un panāca nesportisko piezīmi Kārmaiklam. Pineiro iemeta vienu no diviem soda metieniem, bet tad uzbrukumā viņš realizēja caurgājienu. Mirkli vēlāk Olmens guva punktus, pārdriblējot bumbu pāri visam laukumam.

50:66VEF grūtības turpinājās, kad Klemonss izprovocēja uz noteikumu pārkāpumu un iemeta vienu soda metienu. Tad Iličs panāca Zorikam ceturto personisko piezīmi, bet iemeta vienu no diviem soda metieniem.

50:64Atičs iemeta tālmetienu pāri rokām un turpināja audzēt savas komandas pārsvaru. Kaizers nākamajā epizodē stājās uz soda metienu līnijas, trāpot abus metienus. Tad Atičs atkal iemeta pāri rokām, un Gailītis atkal sauca savus spēlētājus uz apspriedi.

48:58Klemonss vēlreiz guva punktus savai komandai, šoreiz noslēdzot caurgājienu, un pie desmit punktu deficīta Gailītis pieprasīja minūtes pārtraukumu.

48:56Abas komandas otrā puslaika ievadā punktus neguva, bet pirmos punktus trešajā ceturtdaļā guva Atičs, kurš iemeta tālmetienu no stūra. Pineiro atbildēja ar savu tālmetienu no stūra, bet tad Klemonss bija precīzs no trīspunktu metienu līnijas, neraugoties uz Zorika pārkāpumu. "Igokea" spēlētājs noslēdza 3+1 punktu gājienu.

Sācies 2. puslaiks

"VEF Rīga" - "Igokea" 45:47. Noslēdzies 1. puslaiks. Atiča metiens no centra nebija precīzs.

45:47Jovanovičs iemeta pustālo metienu pāri Kaizeram, bet tad "VEF Rīga" pēdējā uzbrukumā Olmens nopelnīja divus soda metienus. Atkal viņš iemeta vienu, bet Pineiro savāca atlēkušo bumbu un arī tika pie soda metieniem. Viņš realizēja abus. 1,4 sekundes pirms puslaika beigām "Igokea" pieprasīja minūtes pārtraukumu.

42:45Klemons guva piecus punktus pēc kārtas "Igokea" vienībai, bet Pineiro saņēma bumbu dziļi zem groza, realizēja metienu un nopelnīja soda metienu, kuru gan nerealizēja.

40:40Jošilo iemeta sarežģītu pustālo metienu, bet Olmens izprovocēja pretinieku uz noteikumu pārkāpumu. Viņš iemeta vienu no diviem. Mirkli vēlāk Olmens iemeta tālmetienu un rezultātu izlīdzināja

36:38Jovanovičs ar bumbas triecienu grozā no augšas deva vadību "Igokea" vienībai, bet Zoriks atkal uzbrukuma pēdējā sekundē iemeta tālmetienu. Jovanovičs pēcāk izlīdzināja rezultātu, bet tad Jošilo bija precīzs pretuzbrukumā.

33:32Kulvietis nenoķēra Ates piespēli un neguva vieglus punktus ātrajā pretuzbrukumā. Jovanovičs ar metienu no tuvas distances "Igokea" deficītu samazināja līdz minimumam, taču Kaizers noķēra Zorika piespēli un trieca bumbu grozā no augšas. Tomēr Bosnijas un Hercegovinas komanda nākamajā uzbrukumā guva vieglus punktus.

31:28"Igokea" otrās ceturtdaļas pirmajā uzbrukumā izmantoja apmulsumu VEF komandā un guva divus punktus, bet Zoriks uzreiz atbildēja ar precīzu divpunktu metienu. Abas vienības turpināja apmainīties ar punktu guvumiem, bet tad Taličs bija precīzs no tālās distances viesiem.

27:21. Noslēgusies 1. ceturtdaļa.Pēc minūtes pārtraukuma Iličs iemeta no groza apakšas, bet Olmens caurgājienā arī guva divus punktus "VEF Rīga" komandai. Tad precīzs bija arī Verners Kohs, kurš iemeta tālmetienu. Pēdējā uzbrukumā rīdzinieki pie punktiem netika.

22:19Artis Ate caurgājienā guva divus punktus, piespiežot minūtes pārtraukumu pieprasīt "Igokea" komandai.

20:19Olmens pārtvēra bumbu un vienatnē trieca bumbu grozā no augšas. Nākamajā uzbrukumā viņš iemeta tālmetienu un atguva savai komandai vadību.

15:19Kulvietis iemeta tālmetienu no stūra, pārtraucot pretinieku izrāvienu. Rīdzinieku aizsardzība izira kā pa vīlēm nākamajā epizodē, kad pretinieki guva vēl trīs punktus. Zoriks iemeta tālmetienu VEF uzbrukuma pēdējā sekundē, bet tad Kaizers pārtvēra bumbu. Uzbrukumā Kulvietis stājās uz soda metienu līnijas, un realizēja vienu no diviem metieniem.

8:16Atičs izcēlās ar diviem soda metieniem "Igokea" komandas labā, bet vēlāk viņš bija precīzs pēc pārtvertas bumbas. Tad Kārmaikls un Klemonss turpināja viesu izrāvienu, līdz Gailītis pieprasīja minūtes pārtraukumu. "VEF Rīga" galvenais treneris minūtes pārtraukumā bija nikns kā pūķis, sakot, ka spēlētāji laukumā darbojas kā bērni.

8:7Pineiro pārtvēra bumbu, bet pretuzbrukums noslēdzās ar kļūdu. Viesi guva divus punktus savā ātrajā uzbrukumā, bet Kulvietis ar tālmetienu pirmo reizi spēlē izvirzīja vadībā "VEF Rīga".

5:5Viens no "Igokea" līderiem Klemons atklāja spēles rezultātu ar tālmetienu, bet rīdziniekiem mirkli vēlāk ar tālmetienu izcēlās Olmens. Iličs uzreiz otrā laukuma galā izcēlās ar bumbas triecienu no augšas. Kulvietis ar pustālo metienu rezultātu izlīdzināja.

Spēle sākusies!

"VEF Rīga" šodienas pretinieki “Igokea” komanda šobrīd ir Adrijas līgas vicelīdere un arī FIBA Čempionu līgā vienība startējusi pietiekami labi. Aizvadītajā nedēļā J apakšgrupā “Igokea” ar rezultātu 62:82 zaudēja “Tenerife” vienībai. Bosnijas un Hercegovinas klubā Čempionu līgā vairāk nekā desmit punktus gūst četri basketbolisti.

"VEF Rīga" basketbolisti turpina FIBA Čempionu līgas turnīru, taču komanda šobrīd ir desmit spēlētāju sastāvā. Pēc iepriekšējās spēles Burgosā saslimšana ar Covid-19 konstatēta Aigaram Šķelem un Aleksandram Madsenam. Turklāt Madsens joprojām ir viesnīcā Spānijā.