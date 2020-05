FIBA varētu pārcelt šogad paredzētās Eiropas čempionāta kvalifikācijas spēles

Starptautiskā Basketbola federācija (FIBA) varētu pārcelt šogad paredzētās Eiropas čempionāta vīriešiem kvalifikācijas spēles, vēsta spāņu laikraksts AS.

Nākamajam Eiropas čempionātam kvalifikācija notiek trīs logos - 2020.gada februārī, 2020.gada novembrī un 2021.gada februārī.

Kā ziņo AS, FIBA Eiropas nodaļa apsver pārcelt novembrī paredzēto logu uz citu periodu, piedāvājot trīs risinājumus - apvienot to ar 2021.gada februāra logu vai mačus aizvadīt pirms vai pēc Tokijas olimpisko spēļu kvalifikācijas. Atlase olimpiskajām spēlēm notiks no 29.jūnija līdz 4.jūlijam.

Lēmums par kvalifikācijas loga pārcelšanu tiks pieņemts līdz jūlijam, lai nacionālie čempionāti var veidot savus nākamās sezonas kalendārus.

Jau ziņots, ka pēc olimpisko spēļu pārcelšanas uz nākamo gadu, Eiropas meistarsacīkstes tika pārceltas uz 2022.gadu. Čempionāts iecerēts no 1. līdz 18.septembrim.

Latvijas vīriešu basketbola izlase nākamā Eiropas čempionāta kvalifikāciju iesākusi ar diviem zaudējumiem.

Kvalifikācijas turnīrā piedalās 32 komandas, kas sadalītas astoņās grupās. No četrām grupām, kurās spēlē finālturnīra rīkotājvalstis (Čehija, Gruzija, Itālija un Vācija) finālturnīram kvalificējas pa divām labākajām komandām, no četrām citām - pa trim.

2022.gada Eiropas čempionāta finālturnīrs notiks četrās valstīs - Čehijā (Prāgā), Gruzijā (Tbilisi), Itālijā (Milānā) un Vācijā (grupas turnīrs Ķelnē, izslēgšanas spēles Berlīnē). Tajā piedalīsies 24 komandas.