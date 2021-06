Fīniksas 'Suns' sasniedz Rietumu konferences finālu

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) Rietumu konferences finālu pirmo reizi 11 gadu laikā svētdien sasniedza Fīniksas "Suns".

"Suns" NBA izslēgšanas spēļu otrajā kārtā svētdien ar rezultātu 125:118 pārspēja Denveras "Nuggets", sērijā līdz četrām uzvarām triumfējot ar 4-0.

Fīniksas komandas labā Kriss Pols guva 37 punktus un izdarīja septiņas rezultatīvas piespēles, bet Devins Bukers izcēlās ar 34 punktiem un 11 atlēkušajām bumbām. Savukārt "Nuggets" rindās 25 punktus guva Vils Bārtons, Nikola Jokičs pievienoja 22 punktus un 11 atlēkušās bumbas, bet 20 punktus sameta Maikls Porters juniors.

Izšķirošs brīdis šajā mačā bija nepilnas četras minūtes pirms trešās ceturtdaļas beigām, kad Jokičs asi pārkāpa noteikumus pret Kemeronu Peinu, iesitot viņam arī pa seju. Par šo noteikumu pārkāpumu viņš tika izraidīts no spēles. Bez sava līdera un aizvadītās sezonas vērtīgākā spēlētāja "Nuggets" nespēja atspēlēties no rezultāta 76:83 un izstājās no izslēgšanas spēlēm.

Austrumu konferencē Milvoki "Bucks" savā laukumā ar 107:96 pieveica Bruklinas "Nets" un otrās kārtas sērijā izlīdzināja rezultātu 2-2.

34 punktus un 12 atlēkušās bumbas uzvarētājiem iekrāja Jannis Adetokunbo, bet Kriss Midltons izcēlās ar 19 punktiem. Savukārt Kevins Durants "Nets" sastāvā iekrāja 28 punktus un 13 atlēkušās bumbas. Kairis Ērvings 17 minūšu laikā guva 11 punktus, bet spēli nepabeidza potītes savainojuma dēļ, laukumu pametot otrajā ceturtdaļā.

"Nets" komandā šobrīd divas no trim zvaigznēm guvušas savainojumu. Džeimss Hārdens guva savainojumu sērijas pret "Bucks" pirmajā duelī, bet tagad nav skaidrība par Ērvinga dalību nākamajā spēlē.

Pēc Ērvinga gūtās traumas "Bucks" veica izrāvienu un iekrāja drošu pārsvaru, kuru tā arī neizlaida, gūstot otro uzvaru pēc kārtas.