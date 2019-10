Foto: ASV latvieši apmeklē Bertāna un Porziņģa dueli

Pirmo no septiņām iespējamajām 2019./2020. gada Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) sezonas Latvijas basketbolistu savstarpējām spēlēm apmeklējis pūlis ASV dzīvojošu latviešu, kuri pēc Dāvja Bertāna un Kristapa Porziņģa dueļa tika pie iespējas iepazīt abus Latvijas pārstāvjus.

Jau ziņots, ka trešdien laukumā tikās Dāvja Bertāna pārstāvētā Vašingtonas "Wizards" komanda un Dalasas "Mavericks" vienības, kuras rindās spēlē Kristaps Porziņģis. Tā abām komandām vienlaikus bija sezonas atklāšanas spēle, un tajā triumfēja mājinieki no Dalasas.

Latvijas goda konsulāta Teksasā pārstāve uz spēli bija organizējusi pasākumu par godu Latvijai, uz kuru tika aicināti ASV dzīvojošie latvieši.

"Tas noteikti ir apbrīnojami," pēc spēles latviešu līdzjutēju priekšā uzrunu veica Bertāns. "Mēs esam ļoti maza valsts, un cenšamies turēties kopā. Domāju, ka basketbols palīdz mūs savest kopā. Esmu ļoti priecīgs šeit redzēt tik daudz cilvēku."

"Basketball brings us together." 💯

All love from @DBertans_42 at Latvian Heritage Night last night in Dallas! 🇱🇻🇱🇻🇱🇻 pic.twitter.com/QgUayo1Vcw