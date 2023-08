Foto: Latvijas basketbolistes saņem Lietuvā izcīnītās sudraba medaļas

Latvijas U-20 sieviešu basketbola izlase svētdien izcīnīja Eiropas čempionāta sudraba godalgas, par kurām pēc spēles viņas bija ļoti priecīgas.

Jau vēstīts, ka latvietes finālā ar rezultātu 59:85 piekāpās Francijai, izcīnot sudraba godalgas. Neraugoties uz to, ka turnīrs tika noslēgts ar zaudējumu, izcīnītās godalgas Latvijas basketbolistēm sagādāja milzīgu prieku, un viņas to atzīmēja gan savā starpā, gan ar līdzjutējiem.

Latvijas U-20 sieviešu basketbola izlase iepriekš trīs reizes bija izcīnījusi bronzas medaļas 2005., 2009. un 2010.gadā. Līdz šim neviena no Latvijas jaunatnes sieviešu izlasēm nebija spēlējusi Eiropas čempionātu finālos.

When basketball connects. ❤️ Latvia 🇱🇻 finished second in #FIBAU20Europe and celebrated it with a dance with the volunteers. pic.twitter.com/QwB7GrR6bJ