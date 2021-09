Foto: Misters gūst 17 punktus FIBA Eiropas kausa kvalifikācijas pusfinālā

Latvijas basketbolists Andris Misters trešdien guva 17 punktus Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Eiropas kausa kvalifikācijas pusfināla spēlē, taču neglāba "Parnu Sadam" komandu no zaudējuma.

"Parnu Sadam" savās mājās notiekošā turnīra otrajā spēlē ar rezultātu 82:86 (21:22, 8:23, 24:16, 29:25) cieta neveiksmi pret Izraēlas vienību Nescionas "Ironi", kas ir iepriekšējās sezonas turnīra čempione.

Misters spēlēja visvairāk no mājiniekiem, laukumā pavadot 33 minūtes un 15 sekundes, kuru laikā realizēja vienu no trīs divpunktu metieniem un piecus no 11 tālmetieniem, bet netrāpot vienīgo soda metienus.

Viņš arī izcīnīja septiņas atlēkušās bumbas, vienreiz rezultatīvi piespēlēja, pieļāva trīs kļūdas, pārtvēra vienu bumbu, trīsreiz pārkāpa noteikumus un iekrāja 14 efektivitātes koeficienta punktus.

Pērnavas vienībā rezultatīvākais ar 22 punktiem bija Kesijs Džamals Hils, bet pretiniekiem 19 punktus guva Diante Gerets.

Otrdien ceturtdaļfinālā Misters guva 13 punktus, bet pērnavieši ar 72:67 apspēlēja Austrijas vienību Vīnes GGMT.