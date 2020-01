Freimanim 17 punkti FIBA Čempionu līgas mačā

Vloclaveka (Polija), 28.janv., LETA. Latvijas basketbola izlases spēlētājs Rolands Freimanis otrdien guva 17 punktus Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Čempionu līgas 13.kārtas spēlē, tomēr ar to nepietika, lai Polijas vienība Vloclavekas "Anwil" gūtu uzvaru.

"Anwil" B apakšgrupas spēlē mājās ar rezultātu 84:89 (20:26, 23:16, 21:18, 20:29) piekāpās Turcijas klubam Bandirmas "Teksit".

Freimanis laukumā pavadīja 25 minūtes un 59 sekundes, kuru laikā realizēja piecus no septiņiem divpunktu metieniem, divus no četriem "trejačiem" un vienu no diviem soda metieniem.

Tāpat viņa rēķinā bija divas atlēkušās bumbas, viena rezultatīva piespēle, viena kļūda, divas piezīmes un 14 efektivitātes koeficienta punkti.

"Anwil" komandā rezultatīvākais bija Freimanis, bet pretiniekiem ar 19 punktiem atzīmējās Tailers Kalinoskis.

"Anwil" ar piecām uzvarām 13 spēlēs ir sestā starp astoņām B apakšgrupas komandām un pēdējā kārtā cīnīsies par sezonas turpināšanu FIBA Eiropas kausā.

Čempionu līgā 32 komandas sadalītas četrās apakšgrupās pa astoņām vienībām katrā. Izslēgšanas turnīrā iekļūs katras apakšgrupas četras labākās komandas.

Latvijas basketbolista Artūra Žagara pārstāvētā Badalonas "Joventut" komanda otrdien cieta zaudējumu ULEB Eirokausa otrā posma ceturtajā spēlē

"Joventut" viesos H apakšgrupas spēlē ar 76:91 (15:17, 13:29, 22:22, 26:23) piekāpās Bursas "Tofas" komandai no Turcijas.

Abas komandas pirms nedēļas tikās Badalonā, kur Spānijas komanda uzvarēja ar 88:84, tādējādi divu spēļu summā tai ir negatīva bilance.

Žagars otrdien laukumā pavadīja četras minūtes un 55 sekundes, kuru laikā garām grozam raidīja savu vienīgo divpunktu metienu, veica vienu rezultatīvu piespēli un pārtvēra vienu bumbu.

Latvieša pārstāvētajā komandā pa 15 punktiem guva Lūks Herengodijs un Nenads Dimitrijevičs, bet uzvarētājiem pa 20 punktiem bija Raionam Braunam un Devinam Viljamsam.

"Joventut" vienībai otrajā posmā četrās spēlēs ir divas uzvaras, kas dod trešo vietu grupā.

ULEB Eirokausā 24 komandas bija sadalītas četrās apakšgrupās, bet otro posmu sasniedza katras grupas četras labākās vienības, kamēr tālāk ceturtdaļfinālā iekļūs katras apakšgrupas divas labākās komandas. Izslēgšanas turnīrā ceturtdaļfināli, pusfināli un fināls notiks sērijās līdz divām uzvarām.