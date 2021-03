Freimanim un Stumbrim pa 23 punktiem zaudētās Polijas līgas spēlēs

Latvijas basketbolisti Rolands Freimanis un Jānis Bērziņš trešdien guva attiecīgi 23 un deviņus punktus Polijas čempionāta spēlē, taču Zelonas Guras "Stelmet Enea" komanda cieta zaudējumu viesos tāpat kā Roberta Stumbra pārstāvētais Radomas klubs "HydroTruck", arī Stumbrim gūstot 23 punktus.

"Stelmet Enea" izbraukumā ar rezultātu 80:90 (13:25, 29:30, 21:23, 17:12) piekāpās Ostravas Velkopolskas "Stal".

Freimanis trešdien uz laukuma dēļiem pavadīja 33 minūtes un 59 sekundes, kuru laikā realizēja sešus no 11 divpunktu metieniem, divus no pieciem tālmetieniem un piecus no sešiem "sodiņiem". Tāpat viņš izcīnīja deviņas atlēkušās bumbas, trīsreiz rezultatīvi piespēlēja, pieļāva divas kļūdas, vienreiz pārķēra bumbu, divreiz pārkāpa noteikumus, izprovocēja piecas piezīmes un tika pie komandā labākā efektivitātes koeficienta 25, kā arī otra sliktākā +/- rādītāja komandā mīnus desmit.

Tikmēr Bērziņš 25 minūtēs un sešās sekundēs grozā raidīja visus trīs divpunktu metienus un visus trīs soda metienus, grozam garām lidojot vien vienam trīspunktniekam. Viņa kontā arī četras atlēkušās bumbas, divas rezultatīvas piespēles, bloķēts metiens, divas pārķertas bumbas, divas piezīmes, trīs izprovocēti noteikumu pārkāpumi un 17 efektivitātes koeficienta punkti.

Freimanis bija komandas rezultatīvākais spēlētājs, bet pretiniekiem par trim punktiem vairāk guva Kriss Smits.

Savukārt Stumbra pārstāvētais Radomas klubs "HydroTruck" viesos ar 87:97 (27:20, 19:24, 18:22, 23:31) zaudēja Ščecinas "King Wilki Morskie".

Stumbris 32 minūtēs un 41 sekundē guva 23 punktus, grozā raidot visus piecus divpunktu un trīs no astoņiem trīspunktu metieniem, kā arī četrus no pieciem soda metieniem. Viņa kontā arī septiņas atlēkušās bumbas, viena kļūda, divas piezīmes, pieci izprovocēti noteikumu pārkāpumi un otrs lielākais efektivitātes koeficients komandā 21, kā arī otrs sliktākais +/- rādītājs vienībā -13.

Rezultatīvāks par latvieti šajā mačā bija vien komandas biedrs Džebārijs Haindss, kurš guva 31 punktu, izcīnīja piecas atlēkušās bumbas, septiņreiz rezultatīvi piespēlēja, četrreiz pārķēra bumbu, izprovocēja astoņus pārkāpumus un sakrāja spēlē labāko efektivitātes koeficientu 33.

"Stelmet Enea" ar 26 uzvarām 29 spēlēs Polijas čempionātā ieņem pirmo vietu, Mārtiņa Laksas pārstāvētā Ļubļinas "Start" ar 16 uzvarām 28 dueļos ir septītā, kamēr Roberta Stumbra pārstāvētais Radomas klubs "HydroTruck" ar deviņiem panākumiem 29 cīņās atrodas 13. pozīcijā 16 klubu konkurencē.