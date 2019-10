Freimanis ar 12 punktiem palīdz 'Anwil' izcīnīt uzvaru FIBA Čempionu līgas mačā

Latviešu basketbolists Rolands Freimanis otrdien guva 12 punktus Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Čempionu līgas mačā un palīdzēja Polijas komanda Vloclavekas "Anwil" svinēt uzvaru.

"Anwil" B apakšgrupas trešajā spēlē mājās ar rezultātu 95:87 (26:23, 26:17, 22:24, 21:23) pārspēja Francijas komandu Po "Elan Bearnais".

Freimanis šajā spēlē laukumā pavadīja 31 minūti un divas sekundes, kuru laikā grozā raidīja trīs no četriem divpunktu metieniem un divus no pieciem tālmetieniem. Tāpat viņš izcīnīja trīs atlēkušās bumbas, bloķēja vienu metienu, divas reizes pārkāpa noteikumus un tika pie 12 efektivitātes koeficienta punktiem.

Uzvarētājiem rezultatīvākais ar 23 punktiem bija Tonijs Rotens.

"Anwil" ar vienu uzvaru trīs spēlēs ir priekšpēdējā starp astoņām B apakšgrupas komandām.

Savukārt cits Latvijas basketbolists Artis Ate otrdien guva desmit punktus FIBA Eiropas kausa apakšgrupu turnīra otrajā spēlē, palīdzēdams Klužas - Napokas "U-Banca Transilvania" komandai izcīnīt uzvaru.

Rumānijas vienība G apakšgrupas spēlē mājās ar 92:80 (31:11, 23:20, 17:25, 21:24) pārspēja Bulgārijas klubu Botevgradas "Balkan".

Ate nospēlēja 32 minūtes un 19 sekundes, kas bija lielākais laiks komandā. Viņš šajā laikā iemeta trīs no četriem divpunktu metieniem, vienu no četriem tālmetieniem un vienu no diviem soda metieniem. Tāpat viņš izcīnīja četras atlēkušās bumbas, veica piecas rezultatīvas piespēles, trīs reizes pārkāpa noteikumus un iekrāja 14 efektivitātes koeficienta punktus.

Uzvarētājiem ar 18 punktiem, astoņām atlēkušajām bumbām un deviņām rezultatīvām piespēlēm izcēlās Kerons Džonsons.

Klužas - Napokas komanda ar divām uzvarām divās spēlēs ir apakšgrupas līdere.