Freimanis ar 21 punktu palīdz Zelonas Guras komandai izcīnīt uzvaru Permā

Latvijas basketbolists Rolands Freimanis svētdien guva 21 punktu Vienotās līgas spēlē, palīdzēdams savai un Jāņa Bērziņa pārstāvētajai Zelonas Guras "Stelmet Enea" komandai izcīnīt uzvaru.

Polijas klubs viesos ar rezultātu 85:79 (24:20, 23:21, 22:21, 16:17) pārspēja Mareka Mejera pārstāvēto Permas "Parma" vienību.

Freimanis laukumā pavadīja 32 minūtes un 29 sekundes, kuru laikā realizēja divus no pieciem divpunktu metieniem, četrus no sešiem "trejačiem" un piecus no sešiem soda metieniem.

Viņš arī izcīnīja četras atlēkušās bumbas, pieļāva divas kļūdas, pārtvēra divas bumbas, četras reizes pārkāpa noteikumus, izprovocēja piecas piezīmes un iekrāja 19 efektivitātes koeficienta punktus. Viesi ar Freimani laukumā iemeta par 15 punktiem vairāk nekā ielaida, kas bija pārliecinoši labākais rādītājs komandā.

Bērziņš nospēlētajās 24 minūtēs un 28 sekundēs guva desmit punktus, grozā raidot divus no četriem tālmetieniem un visus četrus "sodiņus", bet netrāpot abus divpunktu metienus. Tāpat viņš izcīnīja piecas bumbas zem groziem, vienu reizi rezultatīvi piespēlēja, pieļāva vienu kļūdu, bloķēja vienu metienu, divas reizes pārkāpa noteikumus, izprovocēja četras piezīmes un tika pie 12 efektivitātes koeficienta punktiem.

Mājinieku rindās Mejeris spēlēja 25 minūtes un 27 sekundes, gūstot astoņus punktus ar diviem no trim realizētiem divpunktu metieniem, vienu iemestu tālmetienu un vienu no četriem soda metieniem. Viņa kontā arī trīs atlēkušās bumbas, viena rezultatīva piespēle, divas kļūdas, divi bloķēti metieni, trīs piezīmes, četri izprovocēti noteikumu pārkāpumi un astoņi efektivitātes koeficienta punkti.

Par Freimani šajā mačā rezultatīvāks un produktīvāks bija tikai viņa komandas biedrs Gabriels Lundbergs, kurš guva 25 punktus un tikpat iekrāja efektivitātes rādītājā. "Parma" rindās pa 16 punktiem guva lietuvieši Ads Juškēvičs un Eiģirds Žukausks.

"Stelmet Enea" ar piecām uzvarām 11 spēlēs ieņem septīto vietu kopvērtējuma tabulā, bet "Parma" ar četriem panākumiem deviņos dueļos ir astotā.

Tikmēr Klāvs Čavars un Toms Leimanis svētdien nebija pieteikumā spēlē, kurā viņu pārstāvētā Minskas "Cmoki" ar Edmundu Valeiko treneru kolektīvā viesos ar rezultātu 77:83 (27:13, 18:28, 17:25, 15:17) piekāpās Kazaņas "Unics".

"Cmoki" komanda uzvarējusi vienā no astoņām spēlēm, kas dod 12.vietu.

Tāpat kā iepriekšējā sezonā, arī šajā regulārajā turnīrā startē 13 komandas - deviņas no Krievijas, kā arī pa vienai vienībai no Igaunijas, Baltkrievijas, Kazahstānas un Polijas. Otro sezonu pēc kārtas turnīrā nepiedalās "VEF Rīga" komanda.

2019./2020.gada līgas sezona sezona priekšlaicīgi noslēdzās koronavīrusa radītās pandēmijas dēļ, čempionu nenoskaidrojot. Čempionāta pārtraukšanas brīdī pirmajā vietā bija Maskavas apgabala "Himki", bet otro vietu ieņēma Maskavas CSKA.