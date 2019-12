Freimanis ar deviņiem punktiem palīdz 'Anwil' svinēt uzvaru FIBA Čempionu līgas spēlē

Latviešu basketbolists Rolands Freimanis otrdien guva deviņus punktus Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Čempionu līgas mačā, kurā viņa pārstāvētā Polijas komanda Vloclavekas "Anwil" svinēja uzvaru.

"Anwil" B apakšgrupas septītajā spēlē mājās ar 103:92 (23:15, 25:29, 33:25, 22:23) pārspēja Vācijas vienību Vehtas "Rasta".

Freimanis šajā spēlē laukumā pavadīja 29 minūtes un 17 sekundes, kuru laikā grozā raidīja divus no sešiem divpunktu metieniem, vienu no sešiem tālmetieniem un divus no trim "sodiņiem". Tāpat viņš izcīnīja četras atlēkušās bumbas, divas reizes pārkāpa noteikumus un tika pie trim efektivitātes koeficienta punktiem.

"Anwil" rindās rezultatīvākais ar 27 punktiem, astoņām atlēkušajām bumbām un septiņām rezultatīvām piespēlēm bija Rikijs Ledo.

"Anwil" ar četrām uzvarām astoņās spēlēs ir ceturtā starp astoņām B apakšgrupas komandām.

Savukārt cita Latvijas basketbolista Ojāra Siliņa pārstāvētā Itālijas komanda Brešas "Germani Basket" otrdien izcīnīja uzvaru ULEB Eirokausa devītās kārtas spēlē. Brešas vienība viesos ar rezultātu 70:61 (17:21, 25:12, 11:18, 17:10) guva virsroku pār Turcijas komandu Stambulas "Dariššafaka Tekfen".

Siliņš šajā mačā laukumā pavadīja 11 minūtes un 38 sekundes, kuru laikā nerealizēja savus abus tālmetienus, izcīnīja divas atlēkušās bumbas, divas reizes pārkāpa noteikumus, izprovocēja vienu piezīmi un efektivitātes koeficienta punktos tika pie negatīva rādītāja -1.

Uzvarētājiem ar 14 punktiem rezultatīvākais bija Avudu Abass, bet pretiniekiem ar 18 punktiem atzīmējās Sinans Gilers.

"Germani Basket" ar piecām uzvarām deviņās spēlēs ieņem trešo vietu C apakšgrupā, kur ceturtā ar četriem panākumiem astoņās cīņās ir Artūra Žagara pārstāvētā Badalonas "Joventut".

Tāpat uzvaru otrdien svinēja Lietuvas klubs Viļņas "Rytas", kura treneru kolektīvā strādā Latvijas vīriešu basketbola izlases galvenā trenera Roberta Štelmahera asistents Uvis Helmanis. "Rytas" B apakšgrupas mačā mājās ar 99:83 (32:20, 25:11, 20:24, 22:28) pārspēja Turcijas vienību Bursas "Tofas".

"Rytas" ar četrām uzvarām deviņās spēlēs ieņem trešo vietu B apakšgrupā.