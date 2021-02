Freimanis gūst 24 punktus Vienotās līgas spēlē, taču neizmanto iespēju izraut uzvaru

Latvijas basketbolists Rolands Freimanis svētdien guva 24 punktus Vienotās līgas spēlē, taču ar to nebija gana, lai Zelonas Guras "Enea Zastal" komanda izcīnītu uzvaru.

Freimaņa un Jāņa Bērziņa pārstāvētā Polijas komanda savā laukumā ar rezultātu 93:97 (18:22, 22:26, 24:16, 19:19, 10:14) pagarinājumā zaudēja "Ņižņij Novgorod" vienībai.

Freimanis divas sekundes pirms pamatlaika beigām realizēja vienu no diviem soda metieniem, panākot pagarinājumu, taču neizmantojot iespēju savai komandai izcīnīt uzvaru.

Fremanis laukumā pavadīja 33 minūtes un 27 sekundes, šajā laikā realizējot sešus no 12 divpunktu metieniem, trīs no pieciem tālmetieniem un trīs no četriem tālmetieniem. Tāpat viņš izcīnīja piecas atlēkušās bumbas, pieļāva vienu kļūdu, bloķēja divus metienus, vienreiz pārkāpa noteikumus, izprovocēja trīs piezīmes un sakrāja 21 efektivitātes koeficienta punktu.

Tikmēr Bērziņš 20 minūtēs un 54 sekundēs guva sešus punktus - viņš grozā raidīja trīs no četriem divpunktu metieniem, taču netrāpīja abus tālmetienus. Latviešu basketbolista kontā arī viens bloķēts metiens, piecas piezīmes un septiņi efektivitātes koeficienta punkti.

Freimanis bija produktīvākais mājinieku rindās un ar 24 punktiem dalīja spēles rezultatīvākā spēlētāja godu ar Ifi Lundbergu. Pretiniekiem ar 16 punktiem un desmit rezultatīvām piespēlēm atzīmējās Ivans Strebkovs.

"Enea" ar desmit uzvarām 18 dueļos turnīra tabulā ieņem piekto vietu.

Jau ziņots, ka Latvijas basketbola trenera Roberta Štelmahera vadītā Tallinas "Kalev"/"Cramo", kuru pārstāv Jānis Kaufmanis un kuras treneru kolektīvā strādā Akselis Vairogs, svētdien svinēja sensacionālu uzvaru Vienotās līgas spēlē.

Tikmēr Toms Leimanis guva divus punktus, bet Klāvs Čavars nespēlēja, kamēr viņu pārstāvētā Minskas "Cmoki" ar Edmundu Valeiko treneru kolektīvā savā laukumā ar rezultātu 73:99 (19:20, 16:25, 20:24, 18:30) atzina Sanktpēterburgas "Zeņit" pārākumu.

Leimanis spēlēja 17 minūtes un astoņas sekundes, kuru laikā realizēja vienu no trim divpunktu metieniem, bet netrāpīja savu vienīgo "trejaci". Viņš arī veica četras rezultatīvas piespēles, pieļāva vienu kļūdu, pārtvēra vienu bumbu, bloķēja vienu metienu, piecreiz pārkāpa noteikumus, izprovocēja vienu piezīmi un tika pie četriem efektivitātes koeficienta punktiem.

Minskas komandā 23 punktus guva Kriss Klaibērns, bet uzvarētājiem 20 punktus iemeta Billijs Beirons.