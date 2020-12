Freimanis iekļauts aizvadītās nedēļas Vienotās līgas izlasē

Latvijas basketbolists Rolands Freimanis ar savu sniegumu aizvadītajā nedēļā izpelnījies vietu VTB Vienotās līgas zvaigžņu izlasē, pirmdien ziņo līga.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Līgas organizatori zvaigžņotajā sastāvā kopumā iekļāvusi piecus basketbolistus, bet divi no tiem pārstāv Zelonas Guras "Stelmet Enea" vienību. Viens no viņiem ir arī latvietis Freimanis.

Polijas klubs aizvadītajā nedēļā laukumā devās divas reizes, abās izcīnot uzvaru. Sākotnēji ar 110:86 uzvarēta Nursultanas "Astana", kuru pārstāv Mārtiņš Meiers un Ojārs Siliņš, bet vēlāk ar 85:79 pieveikta Mareka Mejera pārstāvētā Permas "Parma".

Freimanis pirmajā duelī izcēlās ar 22 punktiem, laukumā pavadot 23 minūtes, kuru laikā grozā raidīja trīs no četriem divpunktu metieniem un trīs no četriem trīspunktniekiem, kā arī septiņus no deviņiem soda metieniem. Tāpat viņam sešas atlēkušās bumbas, rezultatīva piespēle, bloķēts metiens, pārķerta bumba, seši izprovocēti noteikumu pārkāpumi pretiniekam un divas personiskās piezīmes pašam, kā arī dalīts otrs labākais efektivitātes koeficients spēlē 27.

Otrā duelī Freimanis guva par punktu mazāk un laukumā pavadīja 32 minūtes un 29 sekundes, kuru laikā realizēja divus no pieciem divpunktu metieniem, četrus no sešiem "trejačiem" un piecus no sešiem soda metieniem.

Viņš arī izcīnīja četras atlēkušās bumbas, pieļāva divas kļūdas, pārtvēra divas bumbas, četras reizes pārkāpa noteikumus, izprovocēja piecas piezīmes un iekrāja 19 efektivitātes koeficienta punktus. Polijas komanda ar Freimani laukumā iemeta par 15 punktiem vairāk nekā ielaida, kas bija pārliecinoši labākais rādītājs komandā.

Tāpat nedēļas labākajā izlasē iekļauts arī Freimaņa komandas biedrs Gabriels Lundbergs, kurš pēdējā mačā izcēlās ar 25 punktiem, sešām atlēkušajām bumbām, piecām rezultatīvām piespēlēm un trim pārtvertām bumbām, kā arī 25 efektivitātes koeficienta punktiem.

"Stelmet Enea" ar piecām uzvarām 11 spēlēs ieņem septīto vietu kopvērtējuma tabulā.