Freimanis 'uguņo' Vienotajā līgā un nodrošina 'Enea Zastal' uzvaru pār Mejera 'Parma'

Latvijas basketbolists Rolands Freimanis pirmdien VTB Vienotās līgas spēlē guva 26 punktus un palīdzēja Zelonas Guras "Enea Zastal" komandai izcīnīt uzvaru.

Zelonas Guras "Enea Zastal" mājās ar 95:92 (15:27, 25:18, 17:25, 38:22) uzvarēja Permas "Parma".

Polijas komandā Freimanis laukumā pavadīja 36 minūtes un 36 sekundes, kuru laikā guva 26 punktus, izcīnīja astoņas atlēkušās bumbas un sešreiz rezultatīvi piespēlēja. Basketbolists grozā raidīja astoņus no 11 divpunktu un vienu no četriem trīspunktu metieniem, kā arī realizēja septiņus no astoņiem "sodiņiem".

Tāpat viņš reizi bloķēja metienu, vienreiz pārtvēra bumbu, nopelnīja divas personīgās piezīmes un pretiniekus izprovocēja uz septiņiem pārkāpumiem. Polijas kluba rezultatīvākais spēlētājs Freimanis spēli noslēdza ar 35 efektivitātes koeficienta punktiem, kas bija pārliecinoši labākais rādītājs komandā.

Tikmēr viņa komandas biedrs Jānis Bērziņš nospēlēja 17 minūtes un 12 sekundes, kuru laikā izcēlās ar pieciem punktiem, četrām atlēkušajām bumbām un vienu rezultatīvu piespēli. Bērziņš grozā iemeta vienu no trim tālmetieniem, kā arī realizēja divus no četriem soda metieniem. Tāpat basketbolists reizi bloķēja metienu, pieļāva divas kļūdas, nopelnīja piecas personīgās piezīmes, pretiniekus izprovocēja uz diviem noteikumu pārkāpumiem un spēli noslēdza ar pieciem efektivitātes punktiem.

Tikmēr Permas komandā Mareks Mejeris 27 minūtēs un 24 sekundēs guva 13 punktus, izcīnīja sešas bumbas zem groziem un četrreiz rezultatīvi piespēlēja. Basketbolists grozā raidīja visus sešus divpunktu metienus, kā arī realizēja vienīgo soda metienu. Mejeris arī divreiz pārtvēra bumbu, pieļāva vienu kļūdu, nopelnīja četras personīgās piezīmes, pretiniekus izprovocēja uz četriem pārkāpumiem un spēli noslēdza ar 24 efektivitātes koeficienta punktiem, kas bija labākais rādītājs klubā.

Zelonas Guras komandā 18 punktus iemeta Lukašs Košareks, bet "Parma" rindās ar 15 punktiem un astoņām atlēkušajām bumbām izcēlās Eigirds Žukausks.

Savukārt otrā pirmdienas mačā Maskavas apgabala "Himki" viesos ar 81:78 (22:19, 19:20, 14:18, 26:21) uzvarēja Sanktpēterburgas "Zeņit".

"Himki" komandas pieteikumā nebija Jānis Timma.

Uzvaru ar 20 punktiem un deviņām atlēkušajām bumbām kaldināja Džordans Mikejs, bet "Zeņit" vienībā 22 punkti Aleksa Poitresa rēķinā.

Pagājušajā nedēļā kavētas algas dēļ šķīrās Daira Bertāna un "Himki" komandas ceļi. "Himki" parādi tiek lēsti teju trīs miljonu eiro apmērā.

Polijas klubs ar 12 uzvarām 20 spēlēs VTB Vienotajā līgā ieņem piekto vietu, bet "Himki" ar astoņiem panākumiem 16 mačos atrodas divas pozīcijas zemāk. "Parma" 16 spēlēs tikusi pie septiņām uzvarām un ieņem devīto vietu.

Tāpat kā iepriekšējā sezonā, arī šajā regulārajā turnīrā startē 13 komandas - deviņas no Krievijas, kā arī pa vienai vienībai no Igaunijas, Baltkrievijas, Kazahstānas un Polijas. Otro sezonu pēc kārtas turnīrā nepiedalās "VEF Rīga" komanda.

2019./2020.gada līgas sezona sezona priekšlaicīgi noslēdzās koronavīrusa radītās pandēmijas dēļ, čempionu nenoskaidrojot. Čempionāta pārtraukšanas brīdī pirmajā vietā bija Maskavas apgabala "Himki", bet otro vietu ieņēma Maskavas CSKA.