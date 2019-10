Gailītis: jāatvainojas skatītājiem, jo spēle bija katastrofāla

Latvijas basketbola čempionvienības "VEF Rīga" trešdienas Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Čempionu līgas grupu turnīra trešo spēli būtu jāieliek teorijas grāmatās kā sliktu basketbola spēles piemēru, pēc zaudējuma teica vienības galvenais treneris Jānis Gailītis, kurš kaunējās par komandas sniegumu.

Jau ziņots, ka "VEF Rīga" trešdien FIBA Čempionu līgas grupu turnīra trešajā spēlē mājās piedzīvoja sagrāvi pret Nimburkas ERA no Čehijas, savā laukumā piekāpjoties ar rezultātu 72:91 (11:20, 19:29, 16:26, 26:16).

"Manuprāt, neieguldījām vajadzīgo enerģiju šajā spēlē. Tāpat nesekojām līdzi spēles plānam," teica Artūrs Kurucs, kurš bija "vefiešu" rezultatīvākais spēlētājs. "Šai komandai nepieciešama enerģija, ja tās nav jau pašā spēles sākumā, grūti iesaistīties spēlē. Mums jāsāk enerģiskāk jau no paša mača sākuma."

Savukārt "VEF Rīga" galvenais treneris Jānis Gailītis nevairījās savai komandai veltīt asu kritiku.

"Sākotnēji jāapsveic Čehijas komanda, kas bija nokomplektēta ar laba auguma vīriem, kuri spēlēja ar augstu intensitāti. Tomēr man pašam būtu jāatvainojas skatītājiem, jo šodienas spēle bija katastrofāla," neapmierināts ar spēlētāju sniegumu bija Gailītis. "Tas, cik profesionāli mani spēlētāji piegāja šim mačam – droši variet likt to sliktākajos teorijas grāmatu piemēros."

"Šis bija piemērs kā izskatās slikti profesionāļi. Man kauns par šo maču, bet kā vienības galvenajam trenerim man jāuzņemas atbildība par spēli. Turpināsim smagi strādāt un skatīsimies, kas sekos turpmāk."

Vienubrīd Rīgas komanda nonāca iedzinējos ar -32, bet Gailītis atklāja, ka, viņaprāt, šādā mačā nekādi vārdi nespēja palīdzēt spēlētājiem.

"Manuprāt, nekādi vārdi nespētu ko mainīt, vienīgi ar darbiem bija iespējamas pārmaiņas. Tomēr, ja spēlētāji nav gatavi izpildīt pamatlietas, tādas, kas tiek mācītas pusaudžiem, tad par kādu spēli mēs varam runāt? Šādos gadījumos jau jāskatās, kas notiek spēlētāju galvās un, kāpēc konkrētie cilvēki ir šeit," ass pret savu komandu bija Gailītis.

"Ikvienam spēlētājam šajā mačā tika dota iespēja, bet, izejot laukumā, viņi ir "miruši". Tomēr pēc spēles un arī ceturtajā ceturtdaļā viņi vēl spēj pakustēties... Šis nav īstais veids kā spēlēt basketbolu."

Tāpat speciālists nebija apmierināts ar komandas jaunpienācēja Dešona Teilora situāciju, jo spēlētājs klubā ir teju jau nedēļu, bet pie spēlēšanas vēl netiek.

"Strādājam pie spēlētāju piesaistes. Sešu dienu laikā mums vajadzēja saņemt brīvlaišanas vēstuli no iepriekšējās komandas [Adelaidas "36ers"]. Nezinu, kāpēc uz to jāgaida tik ilgi. Spēlētājs sēž, klubs spēlē, bet kopumā no tā neiegūst neviens," teica Gailītis. "Šīs procedūras reizēm ir ļoti sarežģītas. Mēs vēl skatīsimies – aktīvi strādājam spēlētāju tirgū, tāpēc, iespējams, komandai pievienosies vēl kāds spēlētājs."

Savukārt viesu komandas pārstāvjus trešdienas spēles rezultāts apmierināja.

"Domāju, ka šajā spēlē lieliski nospēlējām aizsardzībā, jo izdevās neitralizēt pretinieku uzbrukuma līderi Lesteru Medfordu. Paveicām labu darbu aizsardzībā un paši sev izkārtojām brīvus tālmetienus," teica Nimburkas ERA spēlētājs Roko Rogičs.

Līdzīgās domās bija arī galvenais treneris Orens Amiels. "Uzvara vienmēr ir laba lieta. Redzējām Rīgas kluba pēdējās spēles un zinājām, ka viņi vienmēr izrāda sīvu pretestību. Mums bija svarīgi pieturēties pie spēles plāna," atklāja galvenais treneris. "Kopumā esmu apmierināts ar komandas spēli. Patika intensitāte un tas, kā iesākām spēli – koncentrēti un ar tempu."

"Tāpat esmu gandarīts, ka piecas spēles desmit dienās neiespaidoja mūsu sniegumu. Puiši padarīja labu darbu, bet nu jau gatavosimies nākamajām spēlēm."

Trenerim arī tika vaicāts, kādi ir viņa komandas plāni FIBA Čempionu līgā šosezon, uz ko viņš lakoniski atbildēja: "Uzvarēt nākamo spēli un "izdzīvot"".

Rīgas komanda šosezon trijos mačos izcīnījusi vienu panākumu, kas ļauj ieņemt piekto vietu C apakšgrupā.