Gailītis: 'VEF Rīga' aizsardzība bija līmenī

Latvijas čempionvienības "VEF Rīga" basketbolistu aizsardzība otrdienas mačā bija labā līmenī, pēc uzvaras uzsvēra rīdzinieku galvenais treneris Jānis Gailītis.

Jau ziņots, ka "VEF Rīga" otrdien Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Čempionu līgas trešajā mačā svinēja pirmo uzvaru starptautiskajā sezonā, savā laukumā ar rezultātu 71:51 (14:11, 24:17, 21:13, 12:10) pārspējot Francijas komandu Limožas CSP.

"Puiši bija pelnījuši šo uzvaru, jo strādāja vairāk nekā pretinieki, uzvarēja individuālos mačus un bija aukstasinīgi. Bija patīkami redzēt, ka Kristers Zoriks guva daudz punktu un iztika bez kļūdām," pēcspēles preses konferencē stāstīja Gailītis.

"Aizsardzība šodien bija līmenī. Nešķita, ka viņi varētu salauzt spēli ar spēlētāju individuālo aktivitāti un kopējo komandas enerģiju. Kontrolējām spēli otrajā puslaikā, turklāt viņi netrāpīja vairākus metienus pēc kārtas," turpināja treneris.

Pa īsiem nogriežņiem spēlēja nesen Covid-19 pārslimojušais Naisers Brukss, kurš pamanījās gūt astoņus punktus un izcīnīt desmit bumbas zem groziem. "Ārsti teica, ka viņam vēl ir pilnas plaušas un viņš nespēj ilgstoši piedalīties mačā," komentēja Gailītis.

Abām vienībām pirms šī mača bija divi zaudējumi un otrdien izcīnītā uzvara "VEF Rīga" komandai dod labākas izredzes kvalificēties nākamajam posmam. Tas gan nenozīmē, ka komandā nebūs pārmaiņu sastāvā.

"Domāju, ka būs izmaiņas. Viena uzvara nevar mainīt to, ka daļa no spēlētājiem neiederas komandas kultūrā. Katram spēlētājam ir savs uzdevums, un, ja viņš to nedara, tad nedrīkstam šādus spēlētājus piedāvāt publikai," uzsvēra Gailītis, kritizējot atsevišķu spēlētāju attieksmi pret darbu treniņos.

Ar 18 punktiem "VEF Rīga" rindās izcēlās Kristers Zoriks, kurš realizēja pirmos sešus no kopumā septiņiem tālmetieniem

"Beidzot labi nospēlējām aizsardzībā, izpildījām uzdevumus uzbrukumā, kā arī pats nepieļāvu daudz kļūdu. Bija salīdzinoši viegli metieni," teica Zoriks, paužot arī gandarījumu, ka komanda pastiprinājusi sastāvu ar vēl vienu saspēles vadītāju, Glenu Kouziju. "Ir vēl viens, kas var organizēt spēli, ņemt bumbu rokās un spēlēt "pick'n'roll", tādējādi man ir vieglāk."

Otrā grupas spēlē Mārcis Šteinbergs guva četrus punktus, kamēr Spānijas vienība Manrezas "Baxi" pretinieku laukumā ar 97:78 (32:26, 26:23, 18:16, 21:13) uzvarēja Lisabonas "Benfica".

F apakšgrupā trīs uzvaras trīs spēlēs ir Manrezas komandai, divi panākumi Lisabonas klubam, viena uzvara Rīgas basketbolistiem, bet trīs zaudējumi - Limožas vienībai.