Gasols un Šmits 'noslāpē' 'Zeņit' uzbrukumu; 'Barcelona' iekļūst 'Final Four'

Latvijas izlases basketbolista Rolanda Šmita pārstāvētais Spānijas klubs "Barcelona" otrdien uzvarēja izšķirošajā ULEB Eirolīgas ceturtdaļfināla kārtas spēlē, panākot sērijā uzvaru pret Sanktpēterburgas "Zeņit" komandu.

"Barcelona" mājās ar rezultātu 79:53 (23:14, 20:16, 14:9, 22:14) pieveica "Zeņit", sērijā uzvarot ar 3-2 un iekļūstot Eirolīgas finālčetriniekā.

Rolands Šmits laukumā pavadīja 15:23 minūtes, netrāpīja vienu trīspunktu metienu, savāca divas atlekušās bumbas, kā arī vienreiz kļūdījās.

Lai gan mājinieki pirmajā puslaikā pieļāva 11 kļūdas, augsta metienu precizitāte jau otrās ceturtdaļas ievadā ļāva sasniegt vairāk nekā desmit punktu pārsvaru. Savukārt viesiem no Krievijas nesanāca tikt galā ar augsto "Barcelona" spēlētāju agresivitāti aizsardzībā. "Zeņit" basketbolisti pirmajā puslaikā guva tikai 30 punktus, nerealizējot gan arī vairākus pietiekami brīvus metienus.

Otrā puslaika pašā sākumā trešo piezīmi nopelnīja gan centra pozīcijas spēlētājs Brendons Deivīss, gan Barselonas kluba līderis Nikola Mirotičs. Tādējādi teju visu ceturtdaļu laukumā pavadīja Šmits, kurš tandēmā ar kluba leģendu Pau Gasolu izcili nospēlēja aizsardzībā, ļaujot viesiem gūt vien deviņus punktus ceturtdaļā.

Sākoties pēdējai desmitminūtei, dižu jautājumu par uzvarētāju vairs nebija, "Barcelona" komandai pēc sīvām četrām spēlēm spējot pārliecinoši sagraut pretiniekus. Tādējādi regulārās sezonas uzvarētāja izmuka no pārsteidzošas neveiksmes pret astotajā vietā finišējošo "Zeņit" vienību.

Uzvarētāju labā 15 punktus guva Korijs Higinss, ar 12 punktiem piebalsoja Niks Kalatess, bet 40 gadus vecais Pau Gasols atzīmējās ar septiņiem punktiem un četriem bloķētiem metieniem, atkārtojot savu 20 gadus veco personīgo rekordu "Barcelona" kluba labā.

"Zeņit" rindās ar 11 punktiem atzīmējās Alekss Poitress, bet deviņus punktus sakrāja Bilijs Berons, kurš trāpīja divus no pieciem Krievijas kluba realizētajiem tālmetieniem ("Zeņit" trāpīja vien piecus no 22 trīspunktniekiem).

Eirolīgas "Final Four" sacensībās šogad spēlēs divi latvieši. Vietu finālturnīrā jau bija nodrošinājis arī Jānis Strēlnieks un viņa pārstāvētā Maskavas CSKA, kas trijās spēlēs pārliecinoši pārspēja Stambulas "Fenerbahce" vienību.

Tāpat "Final Four" sasniedza Milānas "AX Armani Exchange Olimpia", kas savās sienās saspringtā cīņā ar rezultātu 92:89 (24:22, 26:18, 22:18, 20:31) uzveica Minhenes "Bayern", sērijā panākot 3-2.

Milāniešiem teicamu spēli aizvadīja Ševons Šīldss, kurš guva 34 punktus un iekrāja 41 efektivitātes koeficienta punktu. Vēl 16 punkti bija Malkomam Deleinijam, bet Kails Hainss guva 12 punktus un izcīnīja septiņas bumbas zem groziem.

"Bayern" komandas labā Džeilens Reinoldss guva 19 punktus guva un sagrāba desmit bumbas zem groziem, 17 punkti bija Dveinam Boldvinam, bet 14 punkti un deviņas atlēkušās bumbas – Džedžuanam Džonsonam.

Labāko četriniekā iekļuva arī Stambulas "Anadolu Efes", kas mājās ar rezultātu 88:83 (18:21, 18:20, 24:16, 28:26) guva virsroku pār Madrides "Real", sērijā panākot 3-2.

Uzvarētājiem 26 punktus guva un astoņas bumbas zem groziem izcīnīja Kriss Singltons, 18 punktus pievienoja Vasilije Micičs, bet 17 punkti bija Krunoslavam Simonam.

Madridiešiem 17 punktus guva Nikolass Laprovitola, bet 12 punktus iekrāja Trejs Tompkinss.

"Final Four" turnīrs no 28. līdz 30. maijam bez skatītāju klātbūtnes norisināsies Ķelnē. Vienā no pusfināliem spēkosies "Anadolu Efes" un CSKA komandas, bet "Barcelona" mērosies ar spēkiem ar "AX Armani Exchange Olimpia" vienību.