Gražulim 12 punkti uzvarētā un Strautiņam zaudētā Itālijas A sērijas basketbola spēlē

Latvijas basketbolists Andrejs Gražulis svētdien uzvarētā Itālijas A sērijas izbraukuma spēlē guva 12 punktus, bet Artūrs Strautiņš sakrāja 12 punktus zaudējumā Redžo Emīlijā.

Gražuļa pārstāvētā Trento "Dolomiti Energia" izbraukumā ar 86:73 (17:18, 22:14, 17:18, 30:23) apspēlēja Brindizi "Happy Casa".

Gražulis 24 minūtēs laukumā realizēja piecus no 11 divpunktu metieniem un abus soda metienus, bet netrāpīja vienīgo tālmetienu, spēli priekšlaicīgi pabeigdams ar piecām personiskajām piezīmēm. Viņš izcīnīja arī sešas atlēkušās bumbas, trīsreiz rezultatīvi piespēlēja, trīsreiz kļūdījās, divreiz pārķēra bumbu, izprovocēja divas piezīmes pretiniekiem, kā arī sakrāja efektivitātes koeficientu desmit un +/- rādītāju +17.

Uzvarētājiem rezultatīvākais ar 16 punktiem un septiņām atlēkušajām bumbām bija Derions Atkinss.

Mājiniekiem ar 31 punktu un septiņām atlēkušajām bumbām izcēlās Ki Bovmens.

Strautiņa pārstāvētā Redžo Emīlijas "UnaHotels" mājās ar 69:74 (15:13, 18:14, 21:19, 15:28) atzina "Brescia" pārākumu.

Strautiņš 21 minūtē laukumā realizēja vienu no trim divpunktu metieniem, divus no četriem tālmetieniem un četrus no sešiem soda metieniem. Viņš izcīnīja arī septiņas atlēkušās bumbas, vienreiz kļūdījās, sakrāja divas personiskās piezīmes, izprovocēja četras piezīmes pretiniekiem, kā arī maču beidza ar efektivitātes koeficientu 14 un +/- rādītāju nulle.

Rezultatīvākais mājiniekiem ar 15 punktiem un septiņām atlēkušajām bumbām bija Muamets Diufs, bet 12 punktus guva arī Osvalds Olisevičs.

Viesiem 23 punktus un septiņas rezultatīvas piespēles sakrāja Amedeo Della Valle.

Jau ziņots, ka Roberta Stumbra pārstāvētā "Trieste" svētdien viesos ar 83:94 (21:22, 19:24, 23:18, 20:30) zaudēja Pezāro "Carpegna Prosciutto".

Latvijas basketbolists 17 minūtēs laukumā realizēja divus no trim divpunktu metieniem, bet netrāpīja trīs tālmetienus. Viņš statistikā atzīmējās arī ar trijām atlēkušajām bumbām, divām kļūdām, divām personiskajām piezīmēm, vienu izprovocētu piezīmi pretiniekam, kā arī ar efektivitātes koeficientu nulle un +/- rādītāju -11.

Viesiem Alesandro Levers guva 26 punktus, bet 22 punktus un septiņas kļūdas sakrāja Frenks Bārtlijs.

Mājiniekiem rezultatīvākais ar 20 punktiem bija Davide Moreti.

Andreja Gražuļa pārstāvētā Trento "Dolomiti Energia" vienība ar 14 uzvarām 28 spēlēs turnīra tabulā ieņem sesto vietu, Redžo Emīlijas "UnaHotels" un "Trieste"ar bilanci 10-18 ir attiecīgi 12. un 13.vietā 16 komandu konkurencē.

Pagājušajā sezonā par Itālijas čempioni kļuva Milānas "AX Emporio Armani Olimpia".