Gražulim 18 un Mejerim astoņi punkti Itālijas A sērijas mačos

Latvijas basketbolists Mareks Mejeris sestdien Kazale Monferrato guva astoņus punktus Itālijas A sērijas spēlē, sekmējot viņa pārstāvētās un Latvijas izlases galvenā trenera Lukas Banki vadītās Pezāro "Carpegna Prosciutto" komandas uzvaru, bet Andrejs Gražulis guva 18 punktus Triestes "Allianz" zaudējumā mājās.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Carpegna Prosciutto" viesos pieveica Tortonas "Bertram" ar 86:70 (22:11, 26:20, 20:18, 18:21).

Mejeris laukumā pavadītajās 29 minūtēs realizēja trīs no četriem divpunktu metieniem un abus soda metienus. Viņš arī izcīnīja piecas atlēkušās bumbas, divreiz rezultatīvi piespēlēja, vienreiz pārtvēra bumbu un vienreiz bloķēja pretinieka metienu, izprovocēja vienu piezīmi, kā arī sakrāja efektivitātes koeficientu 17 un mačā labāko +/- rādītāju (+19).

Uzvarētājiem 20 punkti un 14 atlēkušās bumbas tika Tirikam Džonsam, 19 punkti, septiņas atlēkušās bumbas un sešas rezultatīvas piespēles - Karlosam Delfino.

Mājiniekiem rezultatīvākais ar 13 punktiem bija Bruno Maskolo.

Triestes "Allianz" Vēlajā spēlē mājās ar 81:92 (16:34, 24:20, 24:19, 17:19) piekāpās Boloņas "Virtus".

Gražulis laukumā pavadītajās 34 minūtēs realizēja četrus no deviņiem divpunktu metieniem, trīs no pieciem tālmetieniem un vienu no diviem soda metieniem. Viņš arī izcīnīja septiņas atlēkušās bumbas, divreiz rezultatīvi piespēlēja, vienreiz bloķēja pretinieka metienu, pa divām reizēm pārkāpa noteikumus un izprovocēja piezīmes pretiniekiem, kā arī sakrāja efektivitātes koeficientu 20 un maču pabeidza ar +/- rādītāju -6.

Mājinieku rindās Latvijas basketbolists bija otrs rezultatīvākais aiz Eidriena Benksa, kurš guva 27 punktus.

Viesiem pie "double-double" - 18 punkti un desmit atlēkušās bumbas - tika Muamadu Žaite.

Turnīra tabulā Artūra Strautiņa pārstāvētā Redžo Emīlijas "UnaHotels" komanda ar 12 panākumiem 23 mačos ir ceturtā, Pezāro un Triestes basketbolisti ar desmit uzvarām 23 spēlēs ieņem attiecīgi 11. un 12.vietu, bet Vernera Koha pārstāvētais Kremonas "Vanoli" ticis pie sešiem panākumiem 23 mačos un turnīra tabulā ierindojas 15.vietā 16 komandu konkurencē.

Pagājušajā sezonā par Itālijas čempioni kļuva Boloņas "Virtus".