Gražulim desmit punkti uzvarā A sērijas mačā, Strautiņam 14 zaudējumā

Latviešu basketbolists Andrejs Gražulis svētdien, 10. oktobrī, guva desmit punktus Itālijas A sērijas spēlē, svinot uzvaru, bet Artūrs Strautiņš guva 14 punktus zaudētā mačā.

Gražuļa pārstāvētā Triestes "Allianz" mājās ar rezultātu 80:72 (16:16, 31:15, 12:24, 21:17) uzvarēja Brešas "Germani".

Gražulis 28 minūšu laikā realizēja piecus no sešiem divpunktu metieniem, bet netrāpīja grozā nevienu no pieciem tālmetieniem. Tāpat viņš izcīnīja piecas atlēkušās bumbas, atdeva trīs rezultatīvas piespēles, pieļāva trīs kļūdas, bloķēja vienu metienu, trīs reizes pārkāpa noteikumus un iekrāja septiņus efektivitātes koeficienta punktus.

Uzvarētājiem rezultatīvākais ar 25 punktiem bija Adrians Benkss.

Tikmēr Strautiņa pārstāvētā Redžo Emīlijas "UnaHotels" viesos ar rezultātu 93:96 (26:17, 17:18, 21:24, 19:24, 10:13) zaudēja Sasāri "Banco di Sardegna" komandai.

Strautiņš spēlēja 33 minūtes, realizējot vienu no trim divpunktu metieniem, trīs no septiņiem "trejačiem" un trīs no pieciem soda metieniem. Jūrmalnieka kontā bija arī septiņas atlēkušās bumbas, viena rezultatīva piespēle, viena pārtverta bumba, viens bloķēts metiens, divas piezīmes, četri izprovocēti noteikumu pārkāpumi un 16 efektivitātes koeficienta punkti.

Redžo Emīlijas vienībā ar 17 punktiem, astoņām atlēkušajām bumbām un piecām rezultatīvām piespēlēm atzīmējās Maikls Levons Hopkinss.

Abas latviešu pārstāvētās vienības sezonas pirmajās trīs spēlēs tikušas katra pie divām uzvarām.

Pagājušajā sezonā par Itālijas čempioni kļuva Boloņas "Virtus".