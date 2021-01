Gražulis ar 20 punktiem rezultatīvākais komandas uzvarā Itālijā; Laksam 21 punkts Polijā

Latvijas basketbolists Andrejs Gražulis svētdien guva 20 punktus Itālijas A sērijas spēlē un palīdzēja Triestes "Allianz" komandai svinēt uzvaru. Savukārt cits latvietis Mārtiņš Laksa guva 21 punktu Polijas augstākās līgas spēlē, palīdzot Ļubļinas "Start" komandai svinēt uzvaru.

Triestes basketbolisti viesos ar rezultātu 82:69 (15:24, 24:15, 20:14, 23:16) pārspēja Boloņas "Lavoropiu Fortitudo".

Gražulis svētdien spēlēja 22 minūtes un 46 sekundes, šajā laikā realizējot četrus no sešiem divpunktu metieniem, trīs no četriem tālmetieniem un trīs no četriem soda metieniem.

Koknesietis arī izcīnīja astoņas atlēkušās bumbas, trīsreiz rezultatīvi piespēlēja, divreiz pārkāpa noteikumus, izprovocēja piecas piezīmes un iekrāja 30 efektivitātes koeficienta punktus.

Gražulis bija mača rezultatīvākais un pārliecinoši produktīvākais spēlētājs.

A sērijas turnīru turpina 15 komandas, kas Covid-19 pandēmijas dēļ aizvadījušas atšķirīgu spēļu skaitu. Triestes vienība ar sešām uzvarām 13 mačos ieņem septīto vietu, kamēr Artūra Strautiņa un Ingus Jakoviča pārstāvētā Varēzes "Openjobmetis" 12 spēlēs guvusi trīs panākumus, kas ļauj aizņemt pēdējo 15.pozīciju.

Savukārt Polijas čempionātā Ļubļinas basketbolisti savā laukumā ar rezultātu 86:78 (29:19, 17:16, 20:22, 20:21) pārspēja Radomas "HydroTruck" komandu, kuras rindās ar 11 punktiem izcēlās Roberts Stumbris.

Laksa laukumā pavadīja 28 minūtes un 15 sekundes, kuru laikā realizēja visus četrus divpunktu metienus un ar 100% precizitāti grozā raidīja tikpat soda metienus, kā arī iemeta trīs no sešiem "trejačiem". Viņš arī izcīnīja trīs atlēkušās bumbas, divreiz rezultatīvi piespēlēja, pieļāva divas kļūdas, izprovocēja divas piezīmes un tika pie 21 efektivitātes koeficienta punkta.

Tikmēr Stumbris spēlēja 33 minūtes un 32 sekundes, grozā raidot divus no pieciem divpunktu metieniem un tikpat no pieciem tālmetieniem, kā arī vienu no diviem "sodiņiem". Viņa kontā arī astoņas atlēkušās bumbas, divas kļūdas, divas pārtvertas bumbas, divas piezīmes, viens izprovocēts noteikumu pārkāpums un 12 efektivitātes koeficienta punkti.

Uzvarētājiem ar 24 punktiem rezultatīvākais bija Janniks Franke, bet pretiniekiem tikpat sameta Džabari Hindss.

Rolanda Freimaņa un Jāņa Bērziņa pārstāvētā Zelonas Guras "Stelmet Enea" komanda ar 17 uzvarām 19 spēlēs turnīra tabulā ieņem pirmo vietu, Ļubļinas "Start" ar 14 panākumiem 20 cīņās ir trešā, bet Radomas "HydroTruck"klubs ar piecām uzvarām 21 cīņā ir 14. starp 16 vienībām.