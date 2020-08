Gražulis ar 8+8 palīdz komandai svinēt uzvaru Itālijas Superkausa pirmajā spēlē

Latvijas basketbolists Andrejs Gražulis svētdien atzīmējās ar astoņiem punktiem Itālijas Superkausa spēlē, palīdzot Triestes "Allianz" komandai svinēt uzvaru.

Triestes basketbolisti C grupas spēlē ar rezultātu 86:83 (23:21, 25:23, 13:17, 25:22) pārspēja Trento "Dolomoti Energia" vienību.

Gražulis laukumā pavadīja 29 minūtes un 59 sekundes, kuru laikā grozā raidīja divus no septiņiem divpunktu metieniem, pusi no diviem "trejačiem" un vienu no diviem soda metieniem.

Viņa kontā arī astoņas atlēkušās bumbas, divas rezultatīvas piespēles, viena kļūda, viena piezīme, trīs izprovocēti noteikumu pārkāpumi un 12 efektivitātes koeficienta punkti.

Triestes komandā rezultatīvākais ar 27 punktiem bija Maiks Henrijs, bet pretiniekiem 21 punktu guva Gerijs Brauns. Uzvaru ar pēdējās sekundes metienu izrāva Tomijs Lakvintana.

Jau ziņots, ka sestdien ar uzvaru turnīru sāka Jāņa Blūma pārstāvētā Redžo di Emīlijas "Grissin Bon", bet zaudējumu cieta Artūra Strautiņa un Inga Jakoviča pārstāvētā Varēzes "Openjobmetis".

Itālijas Superkausā piedalās visas 16 komandas, kas šosezon plāno startēt vietējā čempionāta A sērijā. Komandas ir sadalītas četrās grupās, bet pēc grupu turnīra sekos pusfināli, kuriem kvalificēsies katras grupas uzvarētāja.

"Final Four" turnīrs tiks izspēlēts no 18. līdz 20.septembrim.