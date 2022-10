Gražulis gūst 17 punktus ULEB Eirokausā

Latvijas basketbolists Andrejs Gražulis otrdien ULEB Eirokausa sezonas trešajā mačā guva 17 punktus, viņa pārstāvētajai Trento "Dolomiti Energia" komandai piedzīvojot trešo zaudējumu turnīrā.

Itālijas vienība mājās ar rezultātu 86:91 (20:18, 17:31, 19:23, 30:19) zaudēja "Paris" basketbolistiem.

Gražulim komandas pēdējā uzbrukumā bija iespēja izraut neizšķirtu, taču viņa izpildītais tālmetiens nebija precīzs. Pēc tam sekoja pārkāpums pret Džeremiju Evansu, kurš realizēja divus soda metienus un nodrošināja parīziešiem uzvaru ar 91:86.

Latvijas basketbolists otrdien laukumā pavadīja 31 minūti un 37 sekundes, grozā raidot piecus no sešiem divpunktu metieniem, divus no četriem tālmetieniem un vienu no diviem soda metieniem. Koknesietis arī izcīnīja četras atlēkušās bumbas, atdeva trīs rezultatīvas piespēles, pieļāva vienu kļūdu, bloķēja divus metienus, trīsreiz pārkāpa noteikumus, izprovocēja trīs piezīmes un sakrāja 20 efektivitātes koeficienta punktus.

Gražulis bija mājinieku otrs rezultatīvākais un produktīvākais spēlētājs aiz Deriona Etkinsa, kurš guva 24 punktus, izcīnīja astoņas bumbas zem groziem un atdeva sešas rezultatīvas piespēles.

"Paris" komandā ar 23 punktiem un piecām rezultatīvām piespēlēm atzīmējās kādreizējais "VEF Rīga" spēlētājs Kails Olmens, bet 14+10 un 16+11 punktos un atlēkušajās bumbās sakrāja attiecīgi Izmaels Kamagate un Aksels Tupāns.

Trento vienība ar trīs zaudējumiem trīs spēlēs ieņem pēdējo, desmito vietu B apakšgrupā.

ULEB Eirokausa pamatturnīrā 20 komandas sadalītas divās grupās pa desmit vienībām katrā. Izslēgšanas turnīrā, kas sāksies no astotdaļfināla, iekļūs katras grupas astoņas labākās komandas.

Pagājušajā sezonā par čempioniem kļuva Boloņas "Virtus" basketbolisti, kuri finālā pārspēja "Bursaspor".