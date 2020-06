Gražulis pārceļas uz Itālijas augstākās līgas klubu Triestes 'Allianz'

Latvijas centra spēlētājs Andrejs Gražulis nākamo sezonu aizvadīs Itālijas augstākās līgas basketbola klubā Triestes "Allianz", piektdien savā tīmekļa vietnē paziņoja klubs.

Kluba paziņojumā uzsvērts, ka šī būs basketbolista pirmā sezona Itālijas A sērijas klubā, taču Latvijas izlases kandidāts iepriekšējā sezonā par sevi atstāja labu iespaidu Itālijas pēc spēka otrās līgas klubā Tortonas "Bertram".

"Gražulis ir pirmais jaunpienācējs "Allianz" (šajā sezonā)," saka kluba prezidents Mario Gjači. "Personīgi es viņu uzskatu par stabilu sākumpunktu mūsu vasaras papildinājumiem. Viņš ir spēlētājs, kurš vairākkārt ir vilcis mugurā Latvijas nacionālās komandas kreklu un kurš kopš pirmās spēles Tortonā ir spējis labi iekļauties Itālijas basketbolā."

1993.gadā dzimušais latvietis ir dzimis Koknesē, bet par basketbolistu uzaudzis Ventspilī, līdz 2017.gadam aizstāvot pilsētas krāsas un pēc tam pārceļoties uz Permas "Parma" klubu Krievijā un "VEF Rīga".

2019.gada jūlijā viņš parakstīja līgumu ar Tortonas "Bertram" un pirmajā sezonā Itālijā vidēji mačā guva 16,8 punktus un izcīnīja 8,3 atlēkušās bumbas ar 57% divpunktu metienu, 45% - trīspunktu un 76% soda metienu trāpījumu.

Gražulis sezonu pabeidza kā otrs labākais trīspunktu metējs Itālijas basketbola otrajā līgā A2.

"Tie ir skaitļi, kas parāda viņa spēju attālināties no groza un paplašināt laukumu ar metienu no ārpuses," piebilda treneris Eudženio Dalmasons, ar kuru līgums tika pagarināts pirms nedēļas. "Viņš ir divdimensionāls spēlētājs, kurš spēj gan spēlēt ar muguru pret grozu, gan precīzi trāpīt no perimetra, kas padara viņu par mūsdienīgu ceturto numuru, un tas ir bijis mūsu izvēles pamats. Viņš ir pierādījis, ka ir labi pielāgoties Itālijas čempionātam, un mēs esam pārliecināti, ka viņš demonstrēs labu basketbolu arī savā pirmajā sezonā A sērijā."

A2 sērijas Rietumu konferencē Tortonas komanda pirms sacensību pārtraukšanas bija devītā ar 13 panākumiem 25 spēlēs.

Sezonas sākumā Triestes vienības rindās spēlēja cits Latvijas basketbolists aizsargs Ingus Jakovičs.