Grifins pievienojies zvaigžņotajai 'Nets'

Seškārtējais Visu zvaigžņu spēles dalībnieks Bleiks Grifins parakstījis līgumu ar Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komandu Bruklinas "Nets".

Kāds situācijai pietuvināts avots ziņu aģentūrai "Associated Press" atklājis, ka Grifins piekritis parakstīt līgumu ar zvaigžņoto "Nets", kas iepriekš šosezon vērienīgā maiņas darījumā no Hjūstonas "Rockets" ieguva vienu no līgas labākajiem spēlētājiem Džeimsu Hārdenu.

Piektdien Grifins kļuva par brīvo aģentu, jo viņa līgumu izpirka Detroitas "Pistons". Kopš svētdienas basketbolistam ir tiesības parakstīt jaunu līgumu.

"Esmu pārliecināts, ka viņš vēlas uzvarēt. Ja reiz viņš Detroitā atteicās no naudas, tas nozīmē, ka viņš vēlas spēlēt," atklāja vārdā nenosaukts avots. "Bleiks vēlas tikt pie minūtēm laukumā. Domāju, ka tas ir viens no iemesliem, kāpēc viņš nolēma vienoties ar "Nets"."

Tāpat iepriekš par Grifina iespējamu pievienošanos "Nets" ziņoja arī Ziemeļamerikas medijs ESPN. Savukārt oficiāli šo informāciju vēlāk apstiprināja "The Athletic" apskatnieks Šems Šaranija.

2009.gadā Grifinu NBA draftā ar pirmo numuru izraudzījās Losandželosas "Clippers". Kopš tā laika 31 gadu vecais basketbolists vidēji spēlē guvis 21,4 punktus un izcīnījis 8,7 atlēkušās bumbas.

Šosezon basketbolists laukumā devies 20 spēlēs, kurās vidēji izcēlies ar 12,3 punktiem.

"Nets" vidēji spēlē pretinieku grozā iemet 121,1 punktu, kas ir labākais rādītājs NBA.

Bruklinas komanda šosezon 37 spēlēs izcīnījusi 24 uzvaras un Austrumu konferencē ieņem otro vietu.

NBA pamatturnīrā plānots aizvadīt 72 spēles, kas ir par desmit mazāk, nekā ierasts.