Grīns par uzkāpšanu uz Saboņa krūtīm diskvalificēts uz vienu spēli

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) vadība uz vienu spēli diskvalificējusi Goldensteitas "Warriors" uzbrucēju Dreimonu Grīnu, vēsta līga.

Incidents notika Rietumu konferences ceturtdaļfināla otrās spēles ceturtajā ceturtdaļā. Sabonis nokrita pēc cīņas groza tuvumā un, jau esot uz parketa, nedaudz satvēra Grīna labo kāju. Vienam no "Warriors" līderiem izdevās atbrīvoties, taču uzreiz pēc tam viņš ar visu svaru uzkāpa Sabonim uz krūšu kurvja. Sabonis par kājas satveršanu saņēma nesportisko piezīmi, bet Grīns par savu rīcību tika izraidīts no zāles.

NBA vadība izskatīja šo epizodi, un lēma, ka Grīnam jāpiemēro vienas spēles diskvalifikācija. Šajā lēmumā lomu spēlēja arī fakts, ka Grīns jau iepriekš vairākas reizes izcēlies ar nesportiskās darbībām

Līdz ar to "Warriors" sērijas trešajā spēlē pret "Kings" būs jāiztiek bez viena no saviem vadošajiem spēlētājiem aizsardzībā. Grīna pārstāvētā komanda sērijā līdz četrām uzvarām nonākusi iedzinējos ar 0-2.

Sabonis is down after Draymond stepped on him. pic.twitter.com/6MwsNLT2Pj