Grīziņkalnā risināsies FIBA 3x3 basketbola turnīrs ar trīs Latvijas komandu līdzdalību

7. un 8. augustā Grīziņkalnā, Rīgā, 16 komandas no deviņām valstīm cīnīsies Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) 3x3 basketbola Pasaules tūres "Challenger" līmeņa turnīrā. "Ghetto Basket Riga Challenger" sacensībās Latviju pārstāvēs "Riga Ghetto", "Ventspils Ghetto" un "Kandava Anzage" komandas, informē portāls "balticevents.info".

FIBA 3x3 basketbola Pasaules tūres "Challenger" līmeņa turnīrs Latvijā notiks otro reizi. Pagājušā gada jūlijā Ventspilī par čempioniem kļuva "Riga Ghetto", kas finālā pārspēja arī šobrīd vadošo Pasaules ranga komandu Serbijas "Novi Sad".

Šajā turnīrā komandas cīnīsies par vietu FIBA 3x3 basketbola Pasaules tūres posmā Lozannā (Šveicē).

7. augustā "Ghetto Kolizejā" cīņā iesaistīsies pieci no desmit FIBA pasaules ranga labākajiem kvartetiem – "Riga Ghetto" (3. vieta), Nīderlandes "Amsterdam" (5. vieta), Serbijas "Vrbas" (8. vieta), ASV "NY Harlem" (9. vieta) un Serbijas "Zemun" (10. vieta). Vēl septiņas no komandām ir pasaules labāko "Top 30".

"Riga Ghetto" pārstāv Nauris Miezis, Kārlis Pauls Lasmanis, Edgars Krūmiņš, Agnis Čavars, bet "Ventspils Ghetto" sastāvā spēlēs Armands Ginters, Mārtiņš Šteinbergs, Armands Seņkāns, Roberts Pāže. Abas komandas turnīrā ar īpašajiem uzaicinājumiem ("Wild Card") iekļāva sacensību organizatori, bet "Kandava Anzage" (Guntars Strāķis, Kristaps Gotrīds, Mārtiņš Rozenbergs, Mārtiņš Zemturis) iespēju samērot spēkus ar pasaules labākajiem 3x3 basketbolistiem izcīnīja 13. jūlijā Ventspilī notikušajos "Satellite" līmeņa kvalifikācijas mačos.

"Challenger" turnīros komandas apakšgrupās tiek sadalītas atbilstoši FIBA pasaules rangam. Abi Latvijas kvarteti iekļauti A apakšgrupā, jo "Riga Ghetto" šajās sacensībās izlikta ar pirmo numuru, bet "Ventspils Ghetto" – ar astoto. Kā trešā vienība būs Lietuvas "Šakiai Gulbele" (9. vieta turnīra rangā). Izslēgšanas turnīrā iekļūs divas labākās komandas.

Trešdien, 7. augustā plkst. 18:00 laukumā dosies "Ventspils Ghetto" un "Šakiai Gulbele", plkst. 19:25 – "Riga Ghetto" un "Šakiai Gulbele", bet plkst. 21:05 spēkiem mērosies abas Latvijas komandas. 8. augustā A apakšgrupas otrās vietas ieguvēja savu ceturtdaļfinālu pret C apakšgrupas uzvarētāju aizvadīs plkst. 18:20, bet plkst. 18:40 sacentīsies A apakšgrupas uzvarētāja pret C apakšgrupas otrās vietas īpašnieci. Plkst. 19:40 un plkst. 20:00 ieplānoti pusfināli, bet finālmačs – plkst. 21:40. Otrās dienas plānā arī "Slam Dunk" konkurss "White Guys Can Jump" formātā. Tā sākums plkst. 19:00.

FIBA "Challenger" sērijas turnīros tiek izspēlēts pa divām ceļazīmēm uz Pasaules tūres posmu. Grīziņkalnā komandas cīnīsies par braucienu uz 23./24. augustā Lozannā notiekošajām "Masters" līmeņa sacensībām. Grīziņkalnā notiks cīņa arī par 32 000 ASV dolāru vērto balvu fondu, kas tiks sadalīts starp četrām labākajām komandām. Čempioni saņems 15 000 ASV dolāru prēmiju.

"Ghetto Basket Riga Challenger" spēļu vērošanai būs nepieciešams iegādāties vienas vai divu dienu biļetes. Biļete uz 7. augusta visām spēlēm maksās 10 eiro, bet uz 8. augusta mačiem – 15 eiro. Biļete uz abām dienām kopā skatītājiem izmaksās 20 eiro. Potenciālajiem līdzjutējiem ar 2019. gada "Ghetto Games" licenci noteikta 50 procentu atlaide uz visiem biļešu veidiem. Biļešu pārdošana notiks uz vietas Grīziņkalnā turnīra dienās.

"Ghetto Basket Riga Challenger" kvalifikācijas grupas:

A grupa. "Moscow Inanomo" (Krievija), "Lidingo City" (Zviedrija), "Belgrade NetTV" (Serbija).

B grupa. "Sosnovy Bor CopRosatom", "Neva COP-Nokian" (abas Krievija), "Kandava Anzage" (Latvija).

"Ghetto Basket Riga Challenger" pamatturnīra grupas:

A grupa. "Riga Ghetto", "Ventspils Ghetto" (abas Latvija), "Šakiai Gulbele" (Lietuva).

B grupa. "Amsterdam" (Nīderlande), "Ralja Intglactic" (Serbija), "San Juan" (Puertoriko).

C grupa. "Zemun" (Serbija), "Ljubljana" (Slovēnija), kvalifikācijas A grupas uzvarētāja.

D grupa. "Vrbas" (Serbija), "NY Harlem" (ASV), kvalifikācijas B grupas uzvarētāja.