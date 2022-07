'Grizzlies' līderis Morants: es apspēlētu Maiklu Džordanu

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komandas Memfisas "Grizzlies" līderis Dža Morants ir pārliecināts pār saviem spēkiem, turklāt sarunā ar mediju "Bleacher Report" viņš uzsvēris, ka, spēlējot viens pret viens, viņš būtu labāks par Maiklu Džordanu.

"Vēlētos, kaut es būtu spēlējis Džordana ērā. Kā viņš uztvēra spēli, kā noskaņojās... Labprāt būtu pret Džordanu spēlējis un noteikti viņu apspēlējis," izteicās Morants. "Nevienam nav lielākas pārliecības par mani. Neviens mani nevar pārspēt viens pret viens situācijās."

Morants nesen noslēdza savu labāko NBA sezonu karjerā. 22 gadus vecais basketbolists regulārajā čempionātā 57 spēlēs vidēji atzīmējās ar 27,4 punktiem un 6,7 rezultatīvām piespēlēm. Savukārt deviņās "play-off" cīņās viņam caurmērā 27,1 punkts un 9,8 rezultatīvas piespēles, kā arī 8,0 atlēkušās bumbas.

Šovasar Morants ar "Grizzlies" vienojās par jaunu līgumu – 231 miljons ASV dolāru piecos gados.

"I would've cooked him too" 😂@JaMorant is confident he would've beat Michael Jordan in his era pic.twitter.com/TEKJtcgqJC