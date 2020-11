Gulbis: nekad nebiju redzējis tādu enerģiju no Latvijas izlases spēlētājām

Latvijas sieviešu basketbola izlases galvenais treneris Mārtiņš Gulbis pēc sestdien izcīnītās uzvaras secināja, ka nekad nebija redzējis tādu enerģiju no valstsvienības spēlētājām.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Latvijas sieviešu basketbola izlase sestdien Rīgā 2021.gada Eiropas čempionāta (EČ) kvalifikācijas turnīra ceturtajā spēlē pārspēja Horvātiju, izcīnot otro panākumu grupā. Latvija pārspēja Horvātiju ar 83:69 (23:12, 21:15, 17:27, 22:15).

"Laba spēle, taču otrās ceturtdaļas vidū kaut kur zaudējām koncentrēšanos un četrus uzbrukumus pēc kārtas nospēlējām pavirši. Bija kontrole pār spēli, taču tur zaudējām pirmo pavedienu. Labi izskatījāmies, spēlējām agresīvi. Otro puslaiku iesākām veiksmīgi un bijām gatavi tam, ka horvātietes reaģēs. Brīdinājām spēlētājas, ka pretinieces centīsies mūs izsist no līdzsvara," pēcspēles preses konferencē stāstīja Gulbis.

Izlases galvenais treneris arī atzīmēja, ka tas bija viņa lēmums - atstāt Aneti Šteinbergu laukumā pēc ceturtās piezīmes.

"Izvēlējāmies spēlēt ar trim garajām spēlētājām un tajā brīdī bija vajadzīga viņas enerģija. Anete nogāja, bet nāca laukumā citas spēlētājas, kas viņu labi papildināja. Beigās ar komandas darbu aizsardzībā un uzbrukumā panācām uzvaru," uzsvēra Gulbis.

Lai gan zaudējums liktu atvadīties no izredzēm uz finālturnīru, Gulbis domājis tikai par spēli. "Gāju ar vienu domu uzvarēt, nedomāju par ko citu," teica treneris.

Latvijas basketbolistes šajās divās aizvadītajās spēlēs neizcēlās ar precizitāti aiz perimetra, sestdien realizējot vien divus no 24 "trejačiem". Gulbis to skaidro ar faktu, ka spēlētājām laukumā bija citi uzdevumi, ar ko viņas labi tikušas galā.

"Bija daudz brīvu metienu. Jāstrādā man labāk kā trenerim, varbūt jāmotivē vairāk uz metieniem. Ceru un ticu, ka nākamajā sabraukumā viņas iemetīs," atzīmēja Gulbis.

Sestdien viena no izlases līderēm bija Karlīne Pilābere, kura ceturtdien mačā ar Vāciju palika uz rezervistu soliņa. Pret vācietēm spēlēja Zenta Meļņika, kura savukārt šoreiz laukumā nedevās.

"Šodien centra spēlētājas bija nedaudz mazākas, un ļoti daudz gribējām doties virsū bumbai, kad tā bija pie Ivanas Dojkičas. Tādā stilā daudz labāk jūtas Karlīne, kura šodien izdarīja fantastisku darbu," secināja Gulbis.

Treneris arī uzsvēra, ka pirmajās 15 minūtēs Latvija dominēja un nedeva pretiniecēm vieglus punktus.

"Ja redzi, ka mačs rit pēc plāna un pretinieces kļūdās, tad pārliecība aug. Domāju, ka viss saistīts ar aizsardzību un gribēšanu. Nekad nebiju redzējis tādu enerģiju no Latvijas izlases spēlētājām. Šodien visas bija gatavas, un jāsaka viņām paldies," skaidroja Gulbis.

Dojkiča sestdien izmeta 20 soda metienus. Lai gan Horvātijas izlases līdere guva 25 punktus, Gulbis bija gandarīts par latviešu darbu aizsardzībā.

"Mums bija plāns, lai viņa atmetās un citas spēlētājas spēlē ar bumbu. Protams, ka gribējām uzvarēt ar lielāku pārsvaru, bet kopumā nevienā brīdī nezaudējām kontroli pār spēli. Bija kāpumi un kritumi, kā jebkurā basketbola spēlē. Centāmies variēt ar aizsardzību un uzvarējām, acīmredzot spēles plāns bija pareizs," atzīmēja Gulbis.

Pēdējās četrās minūtēs Latvijas izlase spēlēja ar presingu, cenšoties izcīnīt uzvaru ar 20 punktu pārsvaru.

"Gribējām ļoti nogurdināt Dojkiču. Protams, ka arī mūsu basketbolistes bija vairāk nogurušas. Taču raksturs, vēlme, cīņasspars, enerģija un pārliecība bija daudz labāka," teica Gulbis.

Treneris arī atklāja, ka kādu laiku nebija izjutis tās emocijas un adrenalīnu, ko piedāvā izlašu spēles.

"Varbūt pirmajā spēlē bija kādas kļūdas, jo trūka izlašu spēļu prakse. Gribētu paņemt labāko no šīm spēlēm. Arī nākamajos mačus februārī būs jāuzņemas atbildība, jābūt vēl nekaunīgākām un jācīnās. Nekas par brīvu nenāks. Šodien mēs to pierādījām, līdz ar to bija sekmīgs iznākums," atzina Gulbis.

Pēc četrām kārtām pa trim uzvarām ir Vācijai un Horvātijai, divi panākumi ir Latvijai, bet bez uzvarām ir Ziemeļmaķedonija.

Divas pēdējās kārtas paredzēts izspēlēt sabraukumā februāra sākumā (rīkotājus nosauks decembrī). 2021.gada jūnijā Spānijā un Francijā par medaļām un ceļazīmēm uz Pasaules kausa izcīņu varēs cīnīties deviņu kvalifikācijas grupu uzvarētājas un piecas labākās otro vietu ieguvējas.

Šī gada beigās un nākamā gada sākumā valstsvienības FIBA rīkotās spēles aizvadīs vienā norises vietā, nevis mājās vai viesos, kā tas notika ierasti. Jaunie noteikumi paredz, ka spēles netiek aizvadītas viesos vai mājās, bet gan vienā norises vietā, par ko iepriekš FIBA vienojās ar konkrēto valsti, kas apņēmās uzņemt mačus. Norises vietā bija jāveic Covid-19 testi, kā arī jāievēro strikts pārvietošanās režīms, jo komandas dzīvoja "burbulī".

Latvijas sieviešu basketbola izlases sastāvs dalībai 2021.gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīrā:

Elīna Babkina (Orenburgas "Nadežda", Krievija), Ilze Jākobsone, Ieva Pulvere, Kitija Laksa, Karlīne Pilābere, Kate Krēsliņa (visas - "TTT Rīga"), Paula Strautmane (Pēčas "Pecs", Ungārija), Luīze Šepte ("Latvijas Universitāte"), Anete Šteinberga (Stambulas "Galatasaray:, Turcija), Zenta Meļņika (Upsalas "KFUK-KFUM", Zviedrija), Kristīne Vītola (Miškolcas DVTK, Ungārija), Laura Meldere (Venēcijas "Umana Reyer", Itālija).