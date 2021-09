Gulbis par 'TTT Rīga' sastāvu: izveidots komplekts ar superpieredzi un jaunību

Latvijas kluba "TTT Rīga" galvenais treneris Mārtiņš Gulbis ir gandarīts, ka komandā izdevies piesaistīt vienas no talantīgākajām katras paaudzes spēlētājām, ceturtdien notikušajā mediju dienā atklāja vienības vadītājs.

Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Eirolīgas pamatturnīrs sāksies trešdien, 6.oktobrī, un finišēs 2022.gada 1.februārī. "TTT Rīga" vienībai pirmā spēle būs nākamajā trešdienā plkst.19 "Rimi" Olimpiskajā sporta centrā pret seškārtējo čempioni Jekaterinburgas UGMK.

A apakšgrupā bez "TTT Rīga" un UGMK spēlēs arī Salamankas "Avenida", Prāgas ZVVZ USK, Monpeljē "Lattes", Venēcijas "Umana Reyer", Maskavas MBA un Seksārdas KSC.

"Kad notika grupas izloze un skatījos, kas ir A grupā, nodomāju, ka mums tur nevajadzētu nokļūt. Ja jāizvēlas pretinieces, pret kurām ir ērtāk spēlēt, tad otra grupa ir parocīgāka. Taču tagad negribētu domāt par pretiniecēm, jāiegulda darbs savas spēles veidošanā. Pirmos secinājumus varēsim izdarīt tad, kad aizvadīsim pirmos mačus," stāstīja Gulbis.

Salīdzinot ar iepriekšējo sezonu, kad Eirolīgas turnīrs notika divos sabraukumos un Covid-19 pandēmijas dēļ tika atceltas spēles vietējā čempionātā, šosezon rīdziniecēm ir gana intensīvs un sabalansēts spēļu grafiks.

"Viennozīmīgi labākais ir tas, ka varam plānot vienu spēli uz priekšu, ja salīdzina ar iepriekšējo sezonu, kad pāris reizes bija profesionāla komanda vienam mačam jāgatavo 40 dienas. Tā ir svētlaime, ka zinām vismaz mēnesi uz priekšu savu spēļu grafiku. Ceru, ka pasaulē nekas nemainīsies, un varēsim šādi turpināt. Divas spēles nedēļā, manuprāt, ir optimāls grafiks. Treneriem ir vieglāk plānot un sagatavoties, tāpat arī spēlētājām tas ir vispiemērotākais variants," skaidroja Gulbis.

Latvijas klubs finansiālās garantijas startam Eirolīgā nodrošināja tikai pēdējā dienā, tāpēc vasarā valdījusi neziņa, kādā sastāvā komanda aizvadīs sezonu.

"Ilgi nezinājām, kādu ceļu iesim un kāds izskatīsies šī gada modelis. Šobrīd ir labākais variants, kādu varējām realizēt. Sastāvā ir šādas tādas izmaiņas. Iepriekšējā sezonā veidojām komandas identitāti. Liels prieks, ka izdevies piesaistīt vienas no talantīgākajām katras paaudzes spēlētājām. Ir izveidots komplekts ar superpieredzi un jaunību. Ņemot vērā budžetu, katrā pozīcijā ir atrastas labākās spēlētājas. Varbūt nav tik spilgtu zvaigžņu, taču ir labāks raksturs, cīņas griba un agresivitāte, kas gan vēl būs jāparāda laukumā," stāstīja treneris.

Karjeru turpinās un "TTT Rīga" vienību šosezon pārstāvēs arī Gunta Baško, kura vienlaikus pilda kluba valdes priekšsēdētājas pienākumus.

"Manuprāt, viņas pieredze un gaišā galva ir noteikti nepieciešama mūsu klubam. Redzam attīstību no jaunajām spēlētājām un viņa ir tā, kas palīdz viņām gan ārpus laukuma, gan treniņos. Guntas loma un lietderība mums ir ļoti nepieciešama, tāpēc viņa ir mūsu komandā," uzsvēra Gulbis.

Arī kluba ģenerālmenedžeris Artūrs Štālbergs neslēpa, ka vasaras vidū vēl nebija skaidrības par kluba nākotni.

"Bija neziņa par to, vai klubs pastāvēs, nerunājot par to, kādās līgās spēlēsim. Ir ieguldīts liels darbs. Ja nebūtu mūsu līdzdibinātāju atbalsta, varbūt daļa no kluba vēstures nebūtu turpinājusies. Par startu Eirolīgā pieteikumu iesniedzām pēdējā dienā, vēl dienu iepriekš nezinājām, vai būs garantijas. Termiņos iekļāvāmies, bet kluba iekšienē stress bija līdz pēdējam brīdim," atklāja Štālbergs.

"TTT Rīga" ir viena no Latvijas sporta profesionālajām komandām, kas līgumos iekļāvusi punktu par obligātu vakcinēšanos.

"Šobrīd komandā viss personāls un spēlētājas ir vakcinējušies. Ja visa komanda ir vakcinējusies, tad atkrīt testēšanās, kā arī situācijās, kad vienībā ir pozitīvs Covid-19 gadījums, visai komandai nav jāiet pašizolācijā, tādējādi izvairoties no tehniskajiem zaudējumiem. Pēc FIBA noteikumiem pie pilnas vakcinācijas aptveres pašizolācijā jādodas tikai tai personai, kas ir Covid-19 pozitīva. Visi profesionāli attiecamies pret to ko darām, un tas bija pats labākais lēmums, kuru varējām pieņemt, lai pēc tam nebūtu jādomā par blakus lietām," stāstīja Štālbergs.

Klubs panācis sadarbību ar Rīgas bērnu un jauniešu sporta skolu "Rīdzene", līdz ar to jaunajām basketbolistēm būs iespēja nonākt "TTT Rīga" paspārnē.

"Pagājušās sezonas sākumā neturpinājās "TTT Juniores" projekts, bet kluba dibinātāji un valde uzstādīja mērķi, ka zem profesionālās komandas jābūt piramīdai. Noslēdzām labu sadarbību ar RBJSS "Rīdzene", kas būs mūsu fārmklubs. Iesaistīsim jaunās sporta skolas meitenes treniņu un spēļu procesā "TTT Rīga" sastāvā," atzīmēja Štālbergs.

"Paldies klubam, ka mūs uzrunāja. Katram jaunajam spēlētājam jābūt mērķim, uz ko tiekties. Tā ir iespēja izbaudīt pirmos soļus profesionālajā sportā. Ceram uz labu sastrādāšanos," teica RBJSS "Rīdzene" trenere Ingūna Markūne.

Tikmēr Baško uzsvēra, ka komanda smagi strādājusi sagatavošanās posmā un ar katru dienu sperot pa solim uz priekšu.

"Bija sarunas un lēmumi, viss notika ļoti organiski," par karjeras turpināšanu teica Baško. "Sajūtas joprojām ir, tāpat vēlme un motivācija uzvarēt. Esmu ļoti priecīga, ka šī ir iespēja. Tikai jāatrod veids, kā var efektīvi sabalansēt spēlēšanu ar darbu valdē."

Latvijas, Igaunijas un Lietuvas čempionāta Elites grupas spēles sāksies sestdien, 2.oktobrī.

"TTT Rīga" basketbolistes ir divdesmitkārtējas Latvijas čempiones (1992.-1993., 1995., 2001.-2005., 2007., 2008., 2010.-2011., 2014.-2021.), Latvijas-Igaunijas-Lietuvas līgas čempiones (2019., 2020.), Latvijas - Igaunijas līgas čempiones (2014.-2018.), Eiropas līgas čempiones (2016., 2019.), Eiropas kausa astotdaļfinālistes (2016.-2018.) un Eirolīgas ceturtdaļfinālistes (2019.).