Gulbis uzticas spēlētāju tālmetieniem; Vācijas ierocim uzbrukumā sagatavotas pretzāles

Latvijas sieviešu izlases galvenais treneris Mārtiņš Gulbis tic, ka basketbolistes sestdien svarīgajā spēlē pret Vācijas valstsvienību realizēs tālmetienus, bet pats treneru korpuss sagatavojis pretzāles pret viešņu līderi Luīzi Gaizelsoderi, piektdien sarunā ar žurnālistiem klāstīja speciālists.

Latvijas sieviešu izlase jau otro reizi 2021. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas cikla laikā iejūtas mājinieču lomā, Latvijas Basketbola savienībai (LBS) organizējot pat divu apakšgrupu sabraukumu.

Tomēr Rīgā Covid-19 saslimstības dēļ neieradās I apakšgrupas pastarīte Ziemeļmaķedonijas izlase, pret kuru laukuma saimniecēm bija plānots spēlēt ceturtdien. Tādējādi latvietēm "Arēnā Rīga" jāizvada būs tikai viena spēle, sestdien pret Vācijas izlasi cīnoties par vietu finālturnīrā.

"Šo gadu, visticamāk, atcerēšos, kā ļoti interesantu un neprognozējamu," sarunu ar medijiem uzsāka Gulbis. "Arī Latvijas izlasē jāsaskaras ar lietām, kuras nevar ietekmēt. Pirmdienas rītā bija ziņa, ka Ziemeļmaķedonijas valstsvienībā ir uzliesmojums, līdz ar to tā uz Rīgu nedosies. Pirmdien pēcpusdienā to uzzinājām jau oficiāli. Koriģējām treniņu procesu, mēģinājām nedaudz pamainīt lietas, kā gatavojamies. Tīri psiholoģiski un fiziski aizvadīt sešas dienas, divreiz dienā trenējoties, ir ļoti nogurdinoši. No otras puses arī sēdēt istabā visu dienu ir nogurdinoši. Līdz ar to bija jādomā, kā labāk sabalansēt treniņu procesu."

Gulbis uzsvēra, ka nedēļas laikā uzlabojusies treniņu kvalitāte. Ceturtdien komandas pārstāvji arī sekojuši līdzi citās atlases cikla spēlēs notiekošajam. Portāls "Delfi" jau aprakstījis dažādos ceturtdienas pavērsienus, kuri var piespiest Latvijas izlasei sestdien tiekties pēc panākuma ar 17 punktu pārsvaru. Uzvara ar lielu rezultāta starpību būs nepieciešama arī Vācijas valstsvienībai, kurai šobrīd ir vēl nepateicīgāka situācija.

"Apzināmies lietas, kas jāizdara. Ja kopīgi tās darīsim, ticam, ka sasniegsim nākamo mērķi. Jāpaskatās uz sevi un uz to, ko mēs varam izdarīt, kā varam pārspēt Vācijas valstsvienību," stāstīja Gulbis, kurš minēja, ka komanda piektdienas rīta treniņā pievērsusi uzmanību vairākām niansēm saistībā ar gaidāmo pretinieci.

Savukārt ceturtdienas vakara treniņā valstsvienība centusies aizstāt slodzi, ko spēlētājas būtu guvušas, aizvadot spēli ar Ziemeļmaķedonijas izlasi. Gulbis atzina, ka divas spēles trijās dienās būtu bijis labs formāts, ko tagad nācies imitēt.

"Vakardienas treniņu centāmies pielīdzināt spēles intensitātei. Protams, ka tas nav izdarāms. Nav laukumā tiesnešu, nav žurnālistu, nav ieslēgts tablo un viss pārējais, kas rada papildu spiedienu. Mēģinājām panākt, lai meitenes gūst labu intensitāti un pierod pie tempa, kādā gribēsim spēlēt sestdien," stāstīja Gulbis.

Latvijas izlase Mārtiņa Gulbja vadībā jau iepriekš demonstrējusi potenciālu sasniegt lielu rezultāta pārsvaru. Milzīga agresivitāte un aktīvs presings ļāva latvietēm novembra "burbulī" izvirzīties vadībā ar 41:14 pret apakšgrupas uzvarētāju Horvātijas izlasi. Gulbim tika vaicāts, vai sestdienas spēlei izlase tiks kādā veidā apzināti gatavota, lai tās spēles maniere varētu veicināt nepieciešami lielo pārsvaru.

"Tādas domas nav. Negribētu arī tādas domas virzīt. Sāksi domāt par starpību, un, neizdodoties kādām pirmajām septiņām minūtēm, uz to ieciklēsies. To pierādīja vakardienas spēle starp Vāciju un Horvātiju. Pirmajās piecās minūtēs vācietes guva 20 punktus. Horvātietes tāpat ar pacietīgo spēli ātri un vienkārši panāca 20 punktu pārsvaru," atbildēja speciālists.

"Mūsdienu basketbols ir izrāvienu spēle. Vācijas izlases modelis būvēts uz lielu enerģiju, lieliem kāpumiem un kritumiem, kā to varēja jau novērot vakardienas spēlē. Svarīgākais būs neļaut viņām gūt enerģiju ātrajos uzbrukumos. Jauksim kārtis, pāriesim uz zonas aizsardzību. Tās ir lietas, ko mēs varam un gribam kontrolēt ar savu spēli un rokrakstu. Negribas komandai kaut ko teikt par kādu pārsvaru. Noteikti, ka asistenti un izlases menedžeri būs informēti par lietām, kas jāizdara."

Gulbis uzsvēra, ka visas basketbolistes tāpat ir labi informētas par situāciju kvalifikācijas turnīrā. Konkrēti vajadzīgu pārsvaru viņš negrasās īpaši spēlētājām izcelt: "Svarīgākā formula ir video analizē rādīt piemērus ar lietām, kas jāizdara. Tādā veidā mēģinām nodot informāciju, kā gribam spēlēt," minēja treneris.

Izcili ceturtdien spēles izskaņu aizvadīja Horvātijas izlases līdere Ivana Dojkiča. Vācijas vienība ceturtajā ceturtdaļā deficītu sadeldēja līdz septiņiem punktiem, bet pēdējo divarpus minūšu laikā punktus guva tikai Dojkiča, kura realizēja trīs metienus pēc kārtas. Gulbis, atbildot uz žurnālista jautājumu, nešaubījās, ka arīdzan Latvijas izlases rindās atrodamas basketbolistes ar līderes cienīgām īpašībām.

"Protams, ka mums ir! Mēs pierādījām, ka ar komandas darbu var arī uzvarēt un nolikt pie vietas Dojkiču. Tāda komandas spēle un komandas darbības ir ilgtermiņā efektīvākas nekā vienas spēlētājas individuālas darbības. Man nav šaubu par savām spēlētājām. Jebkura no viņām var uzņemties iniciatīvu," atbildēja treneris.

Lai gan izlases kandidātu sarakstā šobrīd ir 14 spēlētājas, piektdien pusdienlaikā Gulbis vēl nespēja nosaukt, kuras 12 basketbolistes tiks pieteiktas mačam. Lēmums par to sagaidāms piektdienas vakara sapulcē. Tiesa, galvenais treneris uzsvēra, ka izvēle nebūs viegla, jo visas basketbolistes – arī gados jaunākās spēlētājas – izcēlušās ar neiedomājamu enerģiju un nav kritušas ārā no treniņu līmeņa.

Sastāvs gan mainījies Vācijas izlasei, kura novembrī spraigā mačā izrāva uzvaru pret Latviju. Vienībai šoreiz nevar palīdzēt centra pozīcijas spēlētāja Marija Gūliha, bet vēlreiz tai nav pievienojusies Stambulas "Fenerbahce" zvaigzne Satū Sabalī. Treneri Mārtiņš Gulbis, Mārtiņš Rožlapa un Ziedonis Jansons no vācietēm gan sagaida tos pašus spēles akcentus.

"Būs tās pašas ātrās pārejas, skatoties uz groza apakšu. Metieni pie pirmās iespējas, bet viņām ir arī labas uzbrukuma veidotājas, kuras saasina spēli. Akcentu ļoti liek uz cīņassparu un enerģisku spēli," stāstīja Gulbis, kurš atgādināja, ka ierindā joprojām ir 20 gadus vecā Luīza Gaizelsodere. Garā spēlētāja pirmajā savstarpējā spēlē guva 20 punktus, kas pārsteidzis Latvijas izlasi.

Šajā spēlē Latvijas izlase realizēja astoņus no 33 tālmetieniem, izpildot tos vairāk nekā divpunktniekus (13/32). Jau toreiz Gulbis pēc spēles aizstāvēja savu komandu, uzsverot, ka basketbolistes izpildījušas brīvus un sagatavotus tālmetienus, kurus viņa rīcībā esošās basketbolistes pieradušas trāpīt.

"Mūs provocēs mest no distances, ies pa apakšu visiem aizsegiem. Jau pēc pirmās spēles teicu – ticu gan Elīnai [Babkinai], gan Kitijai [Laksa]. Ja kāds uzskata, ka tas nav pamatots metiens, nezinu, ko jūs esat vērojuši pēdējos 20 gadus. Būs daudz brīvu metienu, būs riskantas darbības no viņu puses, ļaujot mest arī garajām spēlētājām," teica treneris.

Groza apakšā Latvijas izlasei gan iztrūks centra pozīcijas balsts Aija Klakocka, kā arī Zenta Meļņika. Izlase gan esot gatava spēlēt citādi nekā novembrī, kad otrajā puslaikā tieši vāciešu spēle ar muguru pret grozu ļāva viešņām izraut panākumu.

"Mēs esam pamainījuši arī aizsardzības modeli. Šī spēlētāja [Gaizelsodere] ir bīstamākais Vācijas ierocis, kura bumbu saņem vairāk nekā 60% gadījumu. [Pretspēlētāju] vārdus es konkrēti nesaukšu, taktiku nesaukšu, bet ir šādas tādas lietas, lai novērstu situācijas, kurās viņa labā pozīcijā saņem bumbu. Tās ir labas sadarbības, bet tām ir arī pretzāles," izteicās treneris, kurš noteica, ka komandai ir arī plāns C, lai garo spēlētāju vēl vairāk ierobežotu.

Triumfu I apakšgrupā jau guvusi Horvātijas izlase, bet mačs starp Latviju un Vāciju noteiks otrās pozīcijas ieguvēju. Vietu finālturnīrā gan nodrošina piecas labākās no deviņām otro vietu ieguvējām.