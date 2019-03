Hārdens labo Karija izmesto tālmetienu rekordu

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) regulārajā čempionātā Hjūstonas "Rockets" spēlētājs Džeimss Hārdens labojis līgas izmesto tālmetienu rekordu, vēsta ESPN.

"Rockets" otrdien NBA regulārā čempionāta spēlē ar rezultātu 121:105 pārspēja Atlantas "Hawks". Šajā mačā Hārdens izpildīja 11 tālmetienus, trāpot četrus no tiem. Pēc mača Hārdens šīs sezonas 67 spēlēs ir izpildījis 890 trīspunktu metienus, trāpot 35,5% no tiem. Vidēji mačā no tālās distances viņš uzbrūk 13,3 reizes.

Līdz šim šis rekords piederēja Goldensteitas "Warriors" spēlētājam Stefanam Karijam, kurš 2015./2016. gada sezonā 79 spēlēs izmeta 886 tālmetienus.

Aizvadītajā mačā Hārdens izcēlās ar 31 punktu, astoņām atlēkušajām bumbām un 10 rezultatīvām piespēlēm, sekmējot savas komandas 45. uzvaru 70 spēlēs. Šajā mačā Hārdens sasniedza vēl vienu unikālu sasniegumu - šosezon viņš pret visām NBA komandām ir guvis vismaz 30 punktus.