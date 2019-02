Hārdens labprātīgi noslēdz vēsturisko 30 punktu spēļu sēriju

Pirmdien aizvadītajā Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēlē starp Hjūstonas "Rockets" un Atlantas "Hawks" noslēgusies "Rockets" līdera Džeimsa Hārdena spēļu sērija, kuras laikā viņš 32 spēles pēc kārtas guva vismaz 30 punktus.

Hjūstona spēli uzvarēja ar 119:111, bet Hārdens palika "vien" uz 28 punktu atzīmes, spēles laikā trāpot septiņus no 21 izpildītā metiena no spēles.

Pagājušās NBA sezonas Gada vērtīgākā spēlētāja apbalvojuma ieguvējs tādējādi līgas vēsturē ieņem otro vietu šādas rezultativitātes ziņā. Pirmo vietu saglabā Vilts Čemberlens, kurš 1961./62. gada sezonas laikā veselas 65 spēles pēc kārtas guva vismaz 30 punktus. Centra pozīcijas spēlētājs šīs sezonas gaitā vidēji spēlē izcēlās ar 50,4 punktiem.

Interesanti, ka Hārdenam spēles pēdējā uzbrukumā bija iespēja šo uzsākto tradīciju turpināt, bet aizsargs izvēlējās nemest pa grozu.

Hawks were doing all they could to prevent James Harden from reaching 30 points tonight 😂 pic.twitter.com/mhIqMj6Jv2